9 de octubre de 2025

Restringen tránsito pesado rumbo a La Costa este finde

11 horas atrás 0

Prohíben la circulación de camiones en rutas hacia La Costa por el finde largo. Buscan agilizar el tránsito turístico y cuidar el movimiento económico local.

Con la mirada puesta en la llegada de turistas, y ante la expectativa que genera un nuevo fin de semana largo, se activó desde este jueves una restricción al tránsito de camiones pesados en rutas clave hacia la región de la Costa Atlántica, incluyendo el Partido de La Costa.

La medida, que rige durante los principales horarios de circulación, busca garantizar mayor fluidez vehicular y prevenir siniestros viales en el tramo de mayor demanda turística de la Provincia.

Cómo impacta la medida

Desde hoy a las 18:00 y hasta las 23:59, los camiones de más de 7 toneladas no podrán circular hacia la zona costera. La prohibición se repetirá mañana viernes de 6:00 a 14:00.

En sentido inverso, es decir, regreso a CABA y el AMBA, la restricción aplicará el domingo 13, entre las 14:00 y las 23:59.

Las rutas alcanzadas por la disposición son:

  • Autopista Buenos Aires – La Plata
  • Autovía 2 (hasta Mar del Plata)
  • Ruta Provincial 11 (desde Pipinas hasta el km 537, ya dentro del Partido de La Costa)
  • Rutas 36, 56, 63 y 74, que conectan la Autovía 2 con la Ruta 11

Turismo, economía y cautela en octubre

El fin de semana llega con cierto optimismo entre comerciantes, hoteleros y gastronómicos del Partido de La Costa, que esperan un repunte de visitantes, aunque reconocen que el mes está marcado por factores que podrían afectar el número final de turistas: el Día de la Madre, las elecciones nacionales y una economía que sigue tensionada.

“Este tipo de medidas son fundamentales porque ordenan el tránsito en las rutas, evitan demoras y permiten que la gente llegue con tranquilidad. Eso también ayuda al comercio”, explicaron desde el sector.

Además del feriado, muchos visitantes podrían extender su estadía hacia el domingo o lunes, lo que genera expectativa en alojamientos y restaurantes de la zona.

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial local recomiendan circular con precaución, evitar horarios pico y chequear el estado de rutas antes de salir.

