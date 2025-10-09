Los 10 diputados con más patrimonio en Argentina

Un informe revela el top 10 de diputados con más bienes declarados. Qué son las DDJJ, quiénes encabezan el ranking y qué se dice sobre posibles inconsistencias.

Un informe publicado por el sitio Chequeado repasa quiénes son los diputados nacionales con mayor patrimonio declarado al cierre de 2024. El dato surge de las declaraciones juradas que, por ley, deben presentar todos los legisladores ante la Oficina Anticorrupción.

En total, se relevaron los bienes de 257 legisladores, aunque casi el 20 % no cumplió en tiempo y forma con esta obligación.

¿Qué son las declaraciones juradas?

Las declaraciones juradas patrimoniales son documentos públicos donde los funcionarios informan sus bienes, ingresos y deudas, tanto propios como los de su grupo familiar. Sirven para garantizar la transparencia, permitir el control ciudadano y detectar posibles enriquecimientos injustificados.

El top 3 con más patrimonio

Máximo Kirchner (UxP) – $8.311 millones

Declaró 27 inmuebles, acciones, automóviles y dinero en efectivo. Gran parte de sus bienes proviene de herencias y sociedades familiares. Carla Carrizo (UCR – Evolución) – $7.073 millones

Gran parte de su patrimonio está vinculado a una empresa familiar de combustibles, además de tener inmuebles y ahorros. Cristian Ritondo (PRO) – $6.718 millones

Tiene participación en una empresa constructora, además de propiedades, autos y cuentas. Su fuerte crecimiento patrimonial fue cuestionado en algunos medios, aunque no hay causas judiciales abiertas en su contra.

El resto del top 10

Atilio Benedetti (UCR) – $5.456 millones Florencio Randazzo (Hacemos) – $4.365 millones Juan Carlos Polini (UCR) – $3.676 millones Pablo Cervi (Evolución Radical) – $2.678 millones Nicolás Massot (Hacemos) – $2.544 millones Facundo Manes (UCR) – $2.514 millones Martín Menem (La Libertad Avanza) – $2.290 millones

En varios casos, los patrimonios incluyen participación en empresas agrícolas, inmuebles rurales, financieras o familiares. También hay diferencias según la provincia de origen de cada diputado.

Aunque el informe no señala irregularidades, sí advierte que muchos valores declarados corresponden a tasaciones fiscales, no de mercado. Por eso, el monto real de los bienes podría ser mayor.

Si te interesa conocer los números en detalle, cómo se calcula el patrimonio o quiénes no presentaron sus declaraciones, te recomendamos leer el informe completo de Chequeado →

👉 Ver informe original

Compartir