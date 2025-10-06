INDEC | El salario promedio de los argentinos fue de $537.024

El ingreso promedio de los argentinos alcanzó los $537.024 en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el informe sobre Evolución de la distribución del ingreso publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el período, la suma total de ingresos de la población de referencia ascendió a $16,06 billones, lo que significó un incremento interanual del 87% respecto del mismo trimestre de 2024. La mediana del ingreso per cápita fue de $392.000, por debajo del promedio.

Según el organismo, el 61,8% de la población (18,4 millones de personas) percibió algún ingreso, con un promedio de $879.285. La brecha entre sectores sigue siendo marcada: los estratos bajos (deciles 1 a 4) tuvieron ingresos promedio de $300.990, los medios (deciles 5 a 8) de $804.370, y los altos (deciles 9 y 10) de $2,18 millones.

La desigualdad también se expresó por género. Entre los perceptores, los varones registraron un ingreso promedio de $1.033.742, mientras que las mujeres alcanzaron los $728.991.

En cuanto a la población ocupada, el ingreso promedio fue de $919.560 y el ingreso mediano de $700.000, equivalente al límite superior del decil 5. Dentro de este universo, los primeros cuatro deciles percibieron en promedio $318.626, los sectores medios $862.535 y los más altos $2,23 millones.

Para la población asalariada, el promedio se ubicó en $924.872. Los trabajadores con descuento jubilatorio cobraron $1.133.377 (+77,4% interanual), mientras que aquellos sin aportes registraron ingresos de $565.625 (+122,9%).

En los hogares, los ingresos laborales representaron el 78,4% del total y los no laborales el 21,6%, con un peso mayor en los sectores más pobres. El informe también refleja una leve mejora en los indicadores de desigualdad: el coeficiente de Gini se ubicó en 0,424, frente a 0,436 del mismo trimestre de 2024. En tanto, la brecha entre los ingresos de los deciles extremos fue de 13 veces, un punto menos en la comparación interanual.

