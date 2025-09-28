En menos de 48 horas, la Policía de La Costa y la DDI Dolores esclarecieron un robo a mano armada en Santa Teresita y detuvieron a dos sospechosos en Mar del Tuyú

Un hombre de 62 años y su esposa fueron víctimas de un violento asalto en su vivienda de Santa Teresita. En menos de dos días, la Policía de La Costa y la DDI Dolores lograron identificar a los responsables y detener a dos implicados tras allanamientos en Mar del Tuyú.

En Santa Teresita, un robo a mano armada tuvo una respuesta inmediata por parte de la Justicia y la Policía bonaerense: en apenas 48 horas se identificó a los responsables, se realizaron allanamientos y se detuvo a dos sospechosos en Mar del Tuyú.

El hecho ocurrió en la vivienda de un hombre de 62 años, donde tres delincuentes armados lo redujeron junto a su esposa. Tras amenazarlos con un arma de fuego, golpearon al vecino —que sufrió una herida en la cabeza— y generaron una crisis de nervios en la mujer. Ambos fueron asistidos en el hospital local.

La investigación se centró en el análisis de las cámaras de seguridad municipales, que permitieron seguir los movimientos de un Chevrolet Aveo negro utilizado por los asaltantes. Con el trabajo articulado entre el Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Costa y la DDI Dolores, se identificó el dominio del vehículo y a los sospechosos.

La Fiscalía N°11 y el Juzgado de Garantías N°4 ordenaron allanamientos en Mar del Tuyú, donde fueron detenidos G.M.G. (35) y C.B. (34). En los operativos se secuestraron el automóvil, dinero en efectivo, celulares, guantes de látex y una réplica de pistola calibre 9 mm.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia bajo la imputación de “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda”.

Desde la Subsecretaría de Seguridad de La Costa resaltaron la importancia del sistema de videovigilancia y la coordinación con las fuerzas policiales y la Justicia, que permitió esclarecer el hecho en tiempo récord.

