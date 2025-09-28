El secretario de Turismo Cristian Escudero destacó que La Costa lleva 22 años en la FIT, con foco en hotelería, gastronomía y parques temáticos.

El secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, destacó que el distrito lleva 22 años consecutivos presentándose en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en el predio de La Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

En esta edición, la Secretaría de Turismo local y el sector privado integran el pabellón de la Provincia de Buenos Aires, presentando la oferta turística de cara a la próxima temporada.

Escudero explicó que la FIT, inaugurada este sábado, es “el evento más importante para el turismo en Argentina”, que estará abierto al público general hasta hoy domingo, mientras que lunes y martes quedará reservado para ruedas de negocios con agencias de viajes, estudiantes y mayoristas.

El funcionario subrayó que el sector más fuerte que representa a La Costa está vinculado a la hotelería, la gastronomía, los balnearios y los parques temáticos. Además, señaló que ya se presentan precios sugeridos con el objetivo de fomentar la venta anticipada para noviembre y diciembre de este año, y marzo y abril del próximo.

“La estrategia es garantizar y fidelizar nuevos públicos, consolidando la imagen de La Costa como destino de cercanía elegido por familias, jóvenes y jubilados”, concluyó Escudero.

