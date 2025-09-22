El temporal en La Costa dejó ráfagas de hasta 70 km/h y 65 mm de lluvia. La Municipalidad realizó más de 150 intervenciones sin heridos ni damnificados.

El Partido de La Costa también sintió el impacto del temporal que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Durante la noche del sábado se registraron ráfagas de viento que alcanzaron los 70 km/h, que luego se mantuvieron en torno a los 50 km/h, acompañadas por intensas precipitaciones que acumularon 65 milímetros de agua.

Hasta las 14.00 del domingo, la Municipalidad había intervenido en 157 servicios de atención por diferentes situaciones de riesgo: daños en techos, caídas de árboles, postes y luminarias, entre otros casos.

El operativo de respuesta fue desplegado de manera articulada entre distintas áreas municipales, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad, que actuaron desde el primer momento en que se activó el alerta naranja.

Desde el Ejecutivo local destacaron que no se registraron heridos ni personas damnificadas, aunque sí importantes daños materiales. Actualmente, los equipos de la Municipalidad continúan trabajando en el relevamiento de la situación, la asistencia a los vecinos afectados y el reacondicionamiento de los espacios públicos.

Se solicita a la comunidad extremar la precaución al circular por la vía pública hasta que finalicen las tareas de limpieza y reordenamiento.

Los números de emergencia disponibles son:

103 Defensa Civil

100 Bomberos

107 Salud

911 Policía

Asimismo, se invita a los vecinos y vecinas que noten situaciones irregulares o de riesgo como consecuencia del temporal, a comunicarse directamente con la Municipalidad de La Costa para solicitar asistencia.

