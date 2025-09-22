22 de septiembre de 2025

Incendio de una camioneta en Mar de Ajó: rápida intervención de Bomberos

26 minutos atrás

Una camioneta se incendió en Mar de Ajó en Av. Libertador y Julio Ocampo. Bomberos y fuerzas locales intervinieron. No hubo heridos.

Un fuerte incendio se registró este lunes por la mañana en Mar de Ajó, a la altura de Av. Libertador y Julio Ocampo, cuando una camioneta comenzó a prenderse fuego en plena vía pública.

De inmediato acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, junto con personal de la Municipalidad de La Costa y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes lograron controlar las llamas y asegurar la zona.

Según se informó, el hecho no dejó personas heridas ni daños en viviendas o comercios cercanos, aunque la camioneta resultó totalmente afectada por el fuego.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron el siniestro.

