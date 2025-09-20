Peña por el Día del Jubilado en San Clemente

Hoy sábado 20 de septiembre, a las 20 horas, el Centro de Jubilados y Pensionados de San Clemente del Tuyú, ubicado en calle 16 Nº 678, abrirá sus puertas para una gran peña con artistas invitados, ballets folclóricos y más.

La entrada general tendrá un costo de $2500, con opción de menú económico y en un espacio de zona vigilada para mayor tranquilidad.

Cabe destacar que las reservas pueden realizarse al teléfono (2252) 44-9564. Comunicación con Sandra Carlino, desde la organización en RN.

