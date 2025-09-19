19 de septiembre de 2025

Las Caritas del Tuyú celebra sus 20 años en Santa Teresita

El próximo viernes 19 de septiembre de 2025, la comunidad de Santa Teresita se reunirá para celebrar el 20.º aniversario de Las Caritas del Tuyú, una institución sin fines de lucro que acompaña y contiene a familias con niños que enfrentan enfermedades terminales o crónicas, incluyendo casos oncológicos y otras patologías poco frecuentes.

El evento se realizará desde las 20:00 horas en el Centro de Jubilados, ubicado en Calle 38 N.º 945, contará con entrada y un buffet económico, cuyos fondos se destinarán a la “caja de urgencia” de la institución. Esta caja permite brindar apoyo económico y logístico a las familias cuando sus hijos deben permanecer internados o alejarse de su hogar por tratamientos, garantizando acompañamiento tanto emocional como económico.

Comunicación con Marcela Fabero, Socia fundadora de Las Caritas del Tuyú en RN.

Dale play:

