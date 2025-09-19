Turismo | ¿Qué se puede hacer en Tapera de López?

El Club de Pesca y Náutica de San Clemente invitó a la comunidad a disfrutar de Tapera de López, un espacio natural ideal para la pesca, navegación, avistamiento de aves y actividades al aire libre, ubicado en la desembocadura del Río de la Plata en la Bahía Samborombón.

El lugar cuenta con bajada náutica, restaurante, alquiler de parrillas y un amarradero con vistas panorámicas, además de ser un sitio perfecto para conectar con la tranquilidad y la naturaleza de la costa.

Comunicación con Flor Horcajo, guía de turismo en Radio Noticias.

Dale play:

¿Qué se puede hacer en Tapera de López?

Pesca y Navegación : Un lugar ideal para disfrutar de actividades náuticas y pescar con la tranquilidad del entorno.

: Un lugar ideal para disfrutar de actividades náuticas y pescar con la tranquilidad del entorno. Avistamiento de Aves : La zona es un punto perfecto para observar aves, especialmente durante la bajante, donde se pueden ver cangrejos.

: La zona es un punto perfecto para observar aves, especialmente durante la bajante, donde se pueden ver cangrejos. Deportes Acuáticos : Es un sitio ideal para practicar kitesurf, paddle surf, esquí acuático, flyboard, piragüismo y remo.

: Es un sitio ideal para practicar kitesurf, paddle surf, esquí acuático, flyboard, piragüismo y remo. Disfrutar del Atardecer : Captura las mejores fotos de un atardecer único en la bahía.

: Captura las mejores fotos de un atardecer único en la bahía. Conectar con la Naturaleza: Un espacio con un extenso parque arbolado y ambiente tranquilo para relajarse y desconectar.

Compartir