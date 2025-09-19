19 de septiembre de 2025

Así fue la Feria Provincial de Ciencia, Arte y Tecnología en La Costa

22 minutos atrás 0

El Partido de La Costa se convirtió durante tres días en el epicentro de la Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un evento que reunió a más de 1.300 estudiantes y más de 250 proyectos de las 25 regiones educativas de la provincia de Buenos Aires.

La magnitud del encuentro dejó en claro que no se trató solo de una muestra escolar, sino de un verdadero hito educativo, social y de gestión para el distrito y para toda la provincia.

Los stands expusieron proyectos que abarcaron desde ciencias sociales hasta robótica y tecnología, reflejando cómo el esfuerzo de estudiantes y docentes se transforma en conocimiento compartido.

Para muchos jóvenes, esta feria no solo fue la oportunidad de exhibir un trabajo, sino también el inicio de un camino: quienes hoy presentan un prototipo escolar, mañana pueden convertirse en ingenieros, científicos o desarrolladores tecnológicos.

Palabras de Horacio Rossano, Jefe distrital de Educación en el marco del cierre del evento.

