Del 16 al 18 de septiembre se realiza en Mar de Ajó la 52° Feria Provincial de Ciencia. Mirá la agenda de actividades, talleres y conferencias.

La 52° Feria Provincial de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre en el Estadio de La Costa, Mar de Ajó (Ruta 11 km 344), con la participación de delegaciones de toda la provincia de Buenos Aires.

Durante tres días, habrá exhibiciones, talleres, competencias de robótica, visitas guiadas y charlas abiertas a la comunidad. A continuación, el cronograma completo:

📅 Martes 16 de septiembre – Apertura

10:30 hs: Arribo y acreditación de delegaciones.

Talleres y actividades simultáneas. 17:00 hs: Acto de apertura en el Estadio de La Costa.

📅 Miércoles 17 de septiembre – Jornada plena

08:00 hs: Desayuno en los hoteles.

Consenso de evaluadores y actividades recreativas en la playa. 20:30 hs: Cena en los hoteles.

📅 Jueves 18 de septiembre – Cierre

07:30 a 08:30 hs: Desayuno y check-out de las delegaciones.

Organización de delegaciones para el acto de cierre. 15:00 hs: Acto de cierre y despedida de las delegaciones.

Talleres destacados

Paleontología: circuito de experiencias para ser “paleontólogo por un día”.

circuito de experiencias para ser “paleontólogo por un día”. Arte y cuerpos colectivos: intervención artística participativa con totems y esculturas.

intervención artística participativa con totems y esculturas. Ajedrez educativo: con tableros tradicionales y gigantes.

con tableros tradicionales y gigantes. Estatuas vivientes y leyendas argentinas: recreación de personajes de la cultura popular.

La feria reunirá más de 350 proyectos de investigación escolar, con la participación de estudiantes, docentes y evaluadores de toda la provincia. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad

