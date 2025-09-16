16 de septiembre de 2025

El local Palmarochi ganador en la carrera de invitados en el Gran Premio de Karting de la Ciudad de Baradero

3 horas atrás 0

El piloto costero Dino Palmarochi se consagró ganador de la carrera de invitados en el tradicional “Gran Premio” de Karting de la Ciudad de Baradero, competencia que este año rindió homenaje al histórico Claudio “Mono” Manozzo, múltiple campeón argentino de la disciplina.

Palmarochi, oriundo de Santa Teresita, fue convocado por segundo año consecutivo a participar de esta prestigiosa competencia que reúne a pilotos de todo el país. Desde el viernes mostró un gran nivel competitivo y el domingo logró subirse a lo más alto del podio en la carrera de invitados.

Junto a su compañero de dupla, Valentino González, alcanzó un desempeño sobresaliente obteniendo P1 en la Final, P1 en la Final con grilla invertida y P1 en la Final de Invitados, coronándose además en la general de su categoría.

