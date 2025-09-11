Con la inflación como telón de fondo, octubre marca el inicio de la temporada media y el desafío de competir con Brasil. Precios, servicios y proyecciones.

Octubre marcará el inicio de la temporada media en el Partido de La Costa y en la Costa Atlántica bonaerense, en un contexto económico marcado por una inflación aún alta en Argentina pero en desaceleración, frente a una Brasil más estable en términos de precios. Para considerar, en los primeros cinco meses del año, los viajes de argentinos al país vecino crecieron un 96% en comparación con 2024.

Mientras las agencias ya promueven paquetes turísticos al exterior, el sector local se prepara para un escenario donde el precio, el servicio y la accesibilidad serán claves para atraer visitantes.

Inflación: Argentina vs. Brasil

Según datos oficiales, Argentina registró una inflación interanual del 33,6 % en agosto de 2025 , la más baja en varios años. Sin embargo, sigue siendo muy superior a la de países vecinos.

, la más baja en varios años. Sin embargo, sigue siendo muy superior a la de países vecinos. En contraste, Brasil mantiene una inflación anual del 5,1 %, lo que permite a su sector turístico ofrecer precios más estables y previsibles, una ventaja clara para captar turistas.

¿Cómo reaccionará el turista?

El turista argentino —con menor poder adquisitivo y mayor sensibilidad al precio— compara no solo los costos directos de un viaje, sino también el clima, el traslado, la cantidad de días y los servicios incluidos.

«Hoy el turista busca experiencias, pero también seguridad económica. Si siente que lo que paga no lo vale, busca otras opciones. Incluso afuera», reconocen desde agencias de turismo consultadas.

Comparativa real: Brasil vs. La Costa (7 noches, octubre 2025)

Destino Paquete (estimado) Incluye Brasil Desde USD 629 a USD 1.220 p/p Traslado aéreo, hotel 3*, media pensión, excursiones La Costa Desde USD 800 a USD 1.000 p/p (estimado) Hotel 3*, media pensión, traslados terrestres, actividades locales

En Booking.com , un hotel 3 estrellas en la Costa Atlántica cotiza desde $113.975 por noche , lo que equivale a unos USD 798 por 7 noches al dólar oficial de referencia.

, un hotel 3 estrellas en la Costa Atlántica cotiza desde , lo que equivale a unos al dólar oficial de referencia. Paquetes a Brasil desde agencias como Viajobien y Almundo ofrecen 7 a 8 noches con media pensión y vuelos incluidos desde USD 629 , dependiendo del destino y fecha.

y ofrecen 7 a 8 noches con media pensión y vuelos incluidos desde , dependiendo del destino y fecha. El transporte juega un rol clave: mientras Brasil implica vuelos y traslados costosos, La Costa ofrece cercanía y menor gasto logístico, una ventaja en términos de ahorro.

El clima: un factor a considerar

En Brasil , octubre ya es cálido, ideal para playa y actividades al aire libre.

, octubre ya es cálido, ideal para playa y actividades al aire libre. En cambio, en La Costa, el clima primaveral puede ser más templado, con días frescos, pero también más tranquilos y menos masivos, algo valorado por quienes buscan descanso sin multitudes.

Temporada media: una oportunidad para repensar el destino

Octubre marca el inicio de la temporada media en la región, un período donde se pone a prueba la capacidad del sector turístico para atraer visitantes fuera del verano.

Los empresarios y prestadores turísticos locales enfrentan un doble desafío:

No trasladar toda la inflación a los precios, para evitar que el destino se vuelva inaccesible. Mejorar los servicios y diversificar la oferta, con promociones, actividades complementarias, y propuestas de valor local.

«Hay que ofrecer más que estadía: experiencias, actividades y servicios que justifiquen venir a La Costa en temporada media», afirman referentes del sector.

¿Qué puede hacer el sector para ser competitivo?

Ofertas anticipadas : reservas con precios congelados, beneficios por pago en efectivo o planes de cuotas.

: reservas con precios congelados, beneficios por pago en efectivo o planes de cuotas. Paquetes flexibles : combinar alojamiento, comidas y actividades por un valor cerrado.

: combinar alojamiento, comidas y actividades por un valor cerrado. Eventos y actividades : sumar propuestas culturales, deportivas y gastronómicas que atraigan turismo regional.

: sumar propuestas culturales, deportivas y gastronómicas que atraigan turismo regional. Comunicación clara y positiva: destacar ventajas locales (cercanía, seguridad, ambiente familiar).

La temporada media 2025 en La Costa se inicia con oportunidades y desafíos claros. Aunque la inflación sigue pesando en la estructura de precios, el destino cuenta con fortalezas como la cercanía, la identidad local y el ahorro en traslado.

La clave estará en ofrecer experiencias valiosas a precios razonables, y posicionar a la región no solo como opción de verano, sino como un destino atractivo durante todo el año.

