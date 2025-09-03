En Mar del Plata no habrá transporte gratis en elecciones

El municipio de Mar del Plata confirmó que el transporte público no será gratuito en las elecciones por falta de fondos provinciales.

El municipio de Mar del Plata informó que el próximo domingo, durante las elecciones, el transporte público de pasajeros no será gratuito.

La medida fue comunicada a través de un parte oficial en el que se explicó que la Provincia de Buenos Aires resolvió garantizar la gratuidad del servicio en toda la jurisdicción, “pero no asignó los recursos necesarios para cubrir los costos que esta medida implica”.

Según detalló la Municipalidad, “la Provincia invita a los municipios a adherirse, lo que significa que el gasto recaería sobre los presupuestos locales y, en consecuencia, sobre los contribuyentes de Mar del Plata y Batán”.

El cálculo difundido por la comuna estima que aplicar la gratuidad en General Pueyrredon representaría un costo cercano a los 300 millones de pesos.

El secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, señaló: “En Mar del Plata esta decisión de la Provincia termina siendo un costo que recaería sobre los vecinos”. Y agregó: “La Provincia toma la medida, pero pretende que la financien los municipios”.

En este marco, el gobierno local remarcó que “no destinará fondos de los marplatenses y batanenses para cubrir el costo de una medida dispuesta por la Provincia”. Por esa razón, el transporte público no será gratuito el día de las elecciones en la ciudad.

Compartir