FOPEA rechazó la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei | «No se puede prohibir la difusión de nada»

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la medida cautelar dictada por un juez civil porteño mediante la que se prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió que se trata de un acto de censura previa.

En este marco, Alicia Miller, integrante de la Comisión Directiva de FOPEA destacó a RN:

No se puede prohibir la difusión de nada (…) los periodistas no defendemos a libertad de expresión para nosotros, es para la gente.

Los detalles:

