Es oficial: el feriado de octubre se pasa al viernes 10

El Gobierno nacional confirmó que el feriado del 12 de octubre se traslada al viernes 10. La medida busca impulsar el turismo y el consumo interno.

El Gobierno nacional confirmó de manera oficial que el feriado por el Día de la Diversidad Cultural se traslada al viernes 10 de octubre de 2025, creando así un nuevo fin de semana largo.

La medida fue establecida a través de la Resolución 139/25, firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, en línea con lo dispuesto previamente por el Decreto 614/26, que modificó la Ley 27.399 de feriados nacionales.

La novedad había sido anticipada días atrás por el secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, durante la feria Hotelga en La Rural. Según indicó, el traslado del feriado “será una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”.

El cambio se produce tras los reiterados pedidos de intendentes bonaerenses y del sector turístico para que el 12 de octubre, que este año cae domingo, se traslade a un día hábil y permita potenciar la actividad.

Desde la costa atlántica, varios jefes comunales celebraron la decisión. “¡Lo logramos! El secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el 12 de octubre sea fin de semana largo”, expresó uno de los impulsores del pedido.

El feriado de octubre se sumará a los ya confirmados con fines turísticos en 2025 (2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre), con el objetivo de reforzar la temporada baja y mejorar la previsibilidad en la planificación de viajes.

