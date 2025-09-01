ARBA reglamentó un nuevo procedimiento digital que permitirá la emisión de comprobantes on line de retenciones

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, a partir del 1 de diciembre de 2025, entrará en vigencia un nuevo procedimiento que permitirá a agentes de recaudación generar y presentar comprobantes de retención de manera totalmente digital. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial y forma parte del paquete de iniciativas anunciadas por el gobernador Axel Kicillof.

El Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la resolución “se inscribe en el camino de modernización y simplificación que venimos impulsando para reducir la carga administrativa y agilizar el cumplimiento tributario”. Y subrayó: “Esta digitalización fortalece la transparencia, otorga seguridad jurídica y mejora la relación de la Agencia con contribuyentes y agentes de recaudación”.

Entre los principales aspectos, se establece que la generación y emisión de los comprobantes deberá realizarse directamente en el sitio web oficial de ARBA, a través del aplicativo “Emisión Comprobante de Retención”, utilizando CUIT y CIT, y completando los datos requeridos.

Toda transmisión de información tendrá carácter de declaración jurada y deberá enviarse antes de las 18 horas del día de vencimiento correspondiente. El nuevo formulario A-122R constituirá para contribuyentes la constancia oficial de las retenciones practicadas.

Asimismo, la normativa contempla que, en caso de verificarse desperfectos técnicos el día del vencimiento, se habilitará como prórroga el día hábil inmediato siguiente a la subsanación del inconveniente. Los agentes podrán consultar, descargar y eliminar los comprobantes generados, que permanecerán registrados como “datos históricos”.

La medida se enmarca dentro de un reordenamiento integral del sistema de Agentes de Recaudación, cuyo propósito es hacerlo más claro, eficiente y justo. En este sentido, ARBA avanza en una plataforma digital que genera declaraciones juradas prearmadas de forma automática y permite la consulta en línea de las retenciones aplicadas, brindando información en tiempo real a empresas retenidas, agentes de recaudación y al propio organismo. Esto implica menos errores, más control sistémico y una administración mucho más transparente.

En los próximos días, se avanzará en la suspensión de aquellos agentes que no cumplen con sus obligaciones de manera adecuada, condición que se publicará para consulta de contribuyentes a fin de evitar retenciones indebidas. La Agencia también contará con la facultad de inscribir y dar de baja de oficio a agentes, garantizando un mayor ordenamiento. Además, se inscribirá de manera automática a quienes debían registrarse y no lo hicieron, fortaleciendo así la equidad entre quienes cumplen y quienes no.

Girard destacó que “estas transformaciones demuestran cómo la Provincia avanza en un esquema tributario más justo y eficiente, en el que quienes más tienen aportan más, mientras simplificamos el día a día de pymes, comercios y profesionales”.

La resolución, patrocinada por la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro (SERyC), se aplicará a operaciones posteriores a la fecha de su entrada en vigencia y no alcanza a bancos ni entidades financieras.

