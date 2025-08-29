29 de agosto de 2025

La Lucila | El Centro de Formación Laboral Nº 401 realizará su Expo Educativa

Luis Carrizo, Director de la Institución invitó desde RN a la comunidad a participar de la Tercer Expo Educativa del Centro de Formación Laboral N.º 401, que se llevará adelante el próximo miércoles 3 de septiembre, en la sede ubicada en Ruta 11, km 340,5, Polo Industrial de Lucila del Mar.

La Expo comenzará a las 9.00 con una apertura oficial y contará con prácticas en vivo en los distintos entornos formativos, que permitirán a los visitantes conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en el Centro. Las actividades se extenderán hasta las 18.00.

Dale play al video:

