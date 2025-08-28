29 de agosto de 2025

Inscripciones abiertas para el Taller de Jardinería en el CFP 402 de Mar de Ajó

11 horas atrás 0

Ines Castilllo, Docente del Taller, se expresó en Radio Noticias sobre la posibilidad de acceder al curso con «clases martes miércoles y jueves».

Cabe destacar que para inscribirse al Taller de Jardinería del CFP 402 de Mar de Ajó, es necesario acercarse a Los Andes 1867, de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas y se debe llevar la planilla de inscripción (disponible en comercios locales como el Kiosco Flavia), copias del DNI y una constancia de estudios primarios o secundarios.

Además, los cupos son limitados, así que es recomendable hacerlo cuanto antes, ya que la inscripción está abierta para las cohortes planificadas durante el año. Dale play:

Compartir

Más historias

cfl la lu

La Lucila | El Centro de Formación Laboral Nº 401 realizará su Expo Educativa

9 minutos atrás 0
polo arena

Santa Rosa obligó la suspensión del Torneo de Polo Arena de Costa del Este | Conoce la nueva fecha tentativa

9 horas atrás 0
gas

Zona Fría | Retoques en el beneficio e impacto en La Costa

13 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

cfl la lu

La Lucila | El Centro de Formación Laboral Nº 401 realizará su Expo Educativa

9 minutos atrás 0
polo arena

Santa Rosa obligó la suspensión del Torneo de Polo Arena de Costa del Este | Conoce la nueva fecha tentativa

9 horas atrás 0
jardin

Inscripciones abiertas para el Taller de Jardinería en el CFP 402 de Mar de Ajó

11 horas atrás 0
gas

Zona Fría | Retoques en el beneficio e impacto en La Costa

13 horas atrás 0
image (15)

Polémica por el uso del “Nunca Más” en La Costa

23 horas atrás 0