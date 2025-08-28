Inscripciones abiertas para el Taller de Jardinería en el CFP 402 de Mar de Ajó

Ines Castilllo, Docente del Taller, se expresó en Radio Noticias sobre la posibilidad de acceder al curso con «clases martes miércoles y jueves».

Cabe destacar que para inscribirse al Taller de Jardinería del CFP 402 de Mar de Ajó, es necesario acercarse a Los Andes 1867, de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas y se debe llevar la planilla de inscripción (disponible en comercios locales como el Kiosco Flavia), copias del DNI y una constancia de estudios primarios o secundarios.

Además, los cupos son limitados, así que es recomendable hacerlo cuanto antes, ya que la inscripción está abierta para las cohortes planificadas durante el año. Dale play:

