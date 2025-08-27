27 de agosto de 2025

Día de la Radiodifusión Argentina | La palabra de referentes

17 segundos atrás 0

El Día de la Radio se celebra el 27 de agosto en la Argentina, en recuerdo a la primera transmisión de la historia del país. Esta fecha tuvo como protagonistas a un grupo de cuatro jóvenes denominado como “Los locos de la azotea”.

La jornada rinde homenaje también a uno de los medios de comunicación más antiguos y a todos aquellos que pertenecen a esta actividad que, a pesar del avance tecnológico y competencia digital, permanece vigente.

En este marco y para Radio Noticias el Locutor Julio Lagos, reflexionó:

La radio me dio todo (…) me encanta hacer radio, siempre.

Dale play:

Por su parte, la referente del periodismo costero, Mabel Vivardo comentó:

Lo primero que te da es un concepto de la seguridad (…) es lo que uno eligió, o tal vez la radio lo eligió a uno.

Los detalles:

