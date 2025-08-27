27 de agosto: Día de la Radio y mes aniversario de RNW

El 27 de agosto se celebra el Día de la Radio y Radio Noticias Web extiende su aniversario del 22 en un mes completo de actividades.

Cada 27 de agosto, en Argentina, se celebra el Día de la Radio, una fecha que recuerda un acontecimiento histórico: la primera transmisión radial programada del mundo. Ocurrió en 1920, cuando un grupo de jóvenes apasionados por la comunicación llevó al aire la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo, marcando el inicio de la radiodifusión moderna y colocando al país en un lugar destacado a nivel internacional.

Esa transmisión no solo representó un logro técnico, sino también cultural, porque abrió el camino a un medio que con el tiempo se transformó en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Desde las óperas y radioteatros de sus primeros años, hasta los programas informativos y musicales actuales, la radio se mantuvo como un puente directo con la audiencia.

Conexión con Radio Noticias Web

En este marco, agosto también es un mes especial para Radio Noticias Web. Si bien su aniversario oficial es el 22 de agosto, desde la dirección se tomó la decisión de extender las celebraciones durante todo el mes, coincidiendo con el Día de la Radio en Argentina.

El proyecto, concebido como multiplataforma, busca sostener vivo el espíritu del medio radial, adaptándose a los nuevos formatos digitales pero conservando la esencia de cercanía, inmediatez y compañía que caracteriza a la radio desde sus orígenes.

De esta manera, el aniversario de Radio Noticias Web se entrelaza con la conmemoración nacional, reforzando la idea de que la radio, en cualquiera de sus formatos, sigue siendo un espacio de encuentro, información y comunidad.

