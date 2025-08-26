Tsunami NEXT | Se viene el «encuentro cultural regional» al Partido de La Costa
El próximo sábado 30 de agosto, de 13.00 a 17.30, se realizará en el Parador Municipal de San Bernardo de Av. Costanera al 3000, el encuentro Tsunami NEXT: mapeo regional para la co-creación cultural, una jornada abierta y gratuita destinada a la comunidad cultural, instituciones, colectivos artísticos y vecinos interesados.
El evento es organizado por Sebastián Romero de Proyecto Tsunami quien habló en RN y destacó:
Está abierto a la comunidad.