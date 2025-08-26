27 de agosto de 2025

Tsunami NEXT | Se viene el «encuentro cultural regional» al Partido de La Costa

El próximo sábado 30 de agosto, de 13.00 a 17.30, se realizará en el Parador Municipal de San Bernardo de Av. Costanera al 3000, el encuentro Tsunami NEXT: mapeo regional para la co-creación cultural, una jornada abierta y gratuita destinada a la comunidad cultural, instituciones, colectivos artísticos y vecinos interesados.

El evento es organizado por Sebastián Romero de Proyecto Tsunami quien habló en RN y destacó:

Está abierto a la comunidad.

Los detalles:

Además, el evento cuenta con la colaboración con la Municipalidad de La Costa, el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la Maestría en Gestión de la Cultura de la Universidad de San Andrés.

