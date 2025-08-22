¿Qué vota en la quinta sección electoral y en La Costa el 7 de septiembre?
El próximo 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos de la Quinta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires concurrirán a las urnas para renovar autoridades legislativas provinciales y municipales. La Quinta Sección abarca localidades de la costa atlántica y el centro-este provincial.
CARGOS PROVINCIALES A ELEGIR
Senadores Provinciales
- Cantidad a elegir: 5 senadores provinciales
- Sistema: Renovación parcial del Senado bonaerense (la mitad del Senado se renueva cada dos años)
- Total de bancas en el Senado provincial: 46 senadores (se renuevan 23 este año)
Senadores que dejan su mandato el 10 de diciembre de 2025:
- Flavia Delmonte (UCR – Cambio Federal)
- Gabriela Demaría (Unión por la Patria)
- Alejandro Rabinovich (PRO)
- Ariel Martínez Bordaisco (UCR – Cambio Federal)
- Pablo David Obeid (Unión por la Patria)
COMPOSICIÓN TERRITORIAL
La Quinta Sección Electoral está compuesta por 27 municipios y cuenta con más de 1.290.000 electores habilitados para votar, siendo una de las secciones más pobladas de la provincia.
Municipios principales incluyen:
- General Pueyrredón (Mar del Plata) – cabecera principal
- Necochea
- Tandil
- Villa Gesell
- La Costa
- Entre otros 22 municipios de la zona costera y centro-este provincial
En cada uno de los 27 municipios se elegirán:
QUINTA SECCIÓN ELECTORAL
Cargos a renovar – Elecciones 7 de septiembre 2025
|Municipio
|Concejales
|Consejeros Escolares
|Ayacucho
|7
|3
|Balcarce
|9
|3
|Castelli
|5
|2
|Chascomús
|8
|3
|Dolores
|7
|2
|General Alvarado
|8
|3
|General Belgrano
|6
|2
|General Guido
|3
|2
|General Lavalle
|3
|2
|General Madariaga
|6
|3
|General Paz
|6
|2
|General Pueyrredón
|12
|5
|La Costa
|9
|3
|Las Flores
|7
|3
|Lezama
|3
|2
|Lobería
|6
|3
|Maipú
|6
|2
|Mar Chiquita
|7
|3
|Monte
|7
|2
|Necochea
|10
|3
|Pila
|3
|2
|Pinamar
|7
|2
|Rauch
|6
|2
|San Cayetano
|5
|2
|Tandil
|10
|4
|Tordillo
|3
|2
|Villa Gesell
|8
|2
|TOTAL (27 municipios)
|178
|66
Total: 178 concejales y 66 consejeros escolares en toda la Quinta Sección Electoral.
CASO ESPECÍFICO: PARTIDO DE LA COSTA
Cargos a elegir en La Costa
- Concejales municipales: 9 bancas a renovar
- Consejeros escolares: 3 bancas a renovar
AUTORIDADES QUE DEJAN SU MANDATO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025
Concejales que finalizan mandato (9 en total):
- Por Unión por la Patria: Walter Díaz, Sandra Santiago, Pablo Bonnet
- Por Juntos: Daniel López de Gaetano, Evangelina Cordone, Andrés Bertolot, Fernanda Rodríguez, Gonzalo Barraza, Yamila Cóppola
Consejeros escolares que finalizan mandato:
- Matías Porta (se presenta en esta elección como candidato a concejal)
- Emanuel Muraca
- Paula Duarte
PADRÓN ELECTORAL Y PROYECCIONES
ELECTORES HABILITADOS EN LA QUINTA SECCIÓN
- Total de electores: Aproximadamente 1.290.000 ciudadanos habilitados
ESTIMACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Según proyecciones oficiales, se estima una participación del 50% del padrón electoral.
Cálculo de votos esperados:
- Electores habilitados: 1.290.000
- Participación estimada (50%): 645.000 votos aproximadamente
UMBRAL PARA INCORPORAR UN CONCEJAL EN LA COSTA
Para el caso específico de La Costa, con 9 concejales a elegir:
Cálculo de votos necesarios:
- Participación estimada en La Costa: [Padrón del municipio] × 50%
- Fórmula: Total de votos válidos ÷ (9 bancas + 1) = votos necesarios para el primer concejal
- El sistema D’Hondt garantiza proporcionalidad según los votos obtenidos por cada lista
Ejemplo hipotético: Si votan 30,000 personas en La Costa y hay 28,000 votos válidos:
- Umbral aproximado: 28,000 ÷ 10 = 2,800 votos para asegurar la primera banca
- Las siguientes bancas requieren proporciones mayores según la distribución D’Hondt
ELECCIÓN DE CONSEJEROS ESCOLARES
Los consejeros escolares se eligen mediante el mismo sistema proporcional que los concejales municipales, garantizando representación de las minorías según los votos obtenidos por cada fuerza política.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE ESTOS COMICIOS
- Sistema de votación: Boleta partidaria tradicional (no se implementa aún la Boleta Única de Papel en nivel provincial)
- Simultaneidad: Las elecciones provinciales y municipales se realizan en simultáneo
- Sin PASO: Se suspendieron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para 2025
CRONOGRAMA ELECTORAL
- Fecha de elección: 7 de septiembre de 2025
- Asunción de autoridades electas: 10 de diciembre de 2025
- Duración de mandatos:
- Senadores provinciales: 4 años
- Concejales y consejeros escolares: 4 años
IMPORTANCIA POLÍTICA
La Quinta Sección Electoral representa un territorio estratégico para las fuerzas políticas debido a su alta densidad poblacional, la presencia de centros urbanos importantes como Mar del Plata, y su carácter turístico que influye en las dinámicas socioeconómicas provinciales.