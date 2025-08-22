¿Qué vota en la quinta sección electoral y en La Costa el 7 de septiembre?

También tener en cuenta que ese material será cargado en whordpress y que tiene un asistente SEO dejame todos los elementos para el, recordar que título 59 caracteres, enlace permanente 60 caracteres (contando los espacios), descripción 160 caracteres, etiquetas y Palabra clave objeto. t

El próximo 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos de la Quinta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires concurrirán a las urnas para renovar autoridades legislativas provinciales y municipales. La Quinta Sección abarca localidades de la costa atlántica y el centro-este provincial.

CARGOS PROVINCIALES A ELEGIR

Senadores Provinciales

Cantidad a elegir : 5 senadores provinciales

: 5 senadores provinciales Sistema : Renovación parcial del Senado bonaerense (la mitad del Senado se renueva cada dos años)

: Renovación parcial del Senado bonaerense (la mitad del Senado se renueva cada dos años) Total de bancas en el Senado provincial: 46 senadores (se renuevan 23 este año)

Senadores que dejan su mandato el 10 de diciembre de 2025:

Flavia Delmonte (UCR – Cambio Federal)

(UCR – Cambio Federal) Gabriela Demaría (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Alejandro Rabinovich (PRO)

(PRO) Ariel Martínez Bordaisco (UCR – Cambio Federal)

(UCR – Cambio Federal) Pablo David Obeid (Unión por la Patria)

COMPOSICIÓN TERRITORIAL

La Quinta Sección Electoral está compuesta por 27 municipios y cuenta con más de 1.290.000 electores habilitados para votar, siendo una de las secciones más pobladas de la provincia.

Municipios principales incluyen:

General Pueyrredón (Mar del Plata) – cabecera principal

Necochea

Tandil

Villa Gesell

La Costa

Entre otros 22 municipios de la zona costera y centro-este provincial

En cada uno de los 27 municipios se elegirán:

QUINTA SECCIÓN ELECTORAL

Cargos a renovar – Elecciones 7 de septiembre 2025

Municipio Concejales Consejeros Escolares Ayacucho 7 3 Balcarce 9 3 Castelli 5 2 Chascomús 8 3 Dolores 7 2 General Alvarado 8 3 General Belgrano 6 2 General Guido 3 2 General Lavalle 3 2 General Madariaga 6 3 General Paz 6 2 General Pueyrredón 12 5 La Costa 9 3 Las Flores 7 3 Lezama 3 2 Lobería 6 3 Maipú 6 2 Mar Chiquita 7 3 Monte 7 2 Necochea 10 3 Pila 3 2 Pinamar 7 2 Rauch 6 2 San Cayetano 5 2 Tandil 10 4 Tordillo 3 2 Villa Gesell 8 2 TOTAL (27 municipios) 178 66

Total: 178 concejales y 66 consejeros escolares en toda la Quinta Sección Electoral.

CASO ESPECÍFICO: PARTIDO DE LA COSTA

Cargos a elegir en La Costa

Concejales municipales : 9 bancas a renovar

: 9 bancas a renovar Consejeros escolares: 3 bancas a renovar

AUTORIDADES QUE DEJAN SU MANDATO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

Concejales que finalizan mandato (9 en total):

Por Unión por la Patria : Walter Díaz, Sandra Santiago, Pablo Bonnet

: Walter Díaz, Sandra Santiago, Pablo Bonnet Por Juntos: Daniel López de Gaetano, Evangelina Cordone, Andrés Bertolot, Fernanda Rodríguez, Gonzalo Barraza, Yamila Cóppola

Consejeros escolares que finalizan mandato:

Matías Porta (se presenta en esta elección como candidato a concejal)

(se presenta en esta elección como candidato a concejal) Emanuel Muraca

Paula Duarte

PADRÓN ELECTORAL Y PROYECCIONES

ELECTORES HABILITADOS EN LA QUINTA SECCIÓN

Total de electores: Aproximadamente 1.290.000 ciudadanos habilitados

ESTIMACIÓN DE PARTICIPACIÓN

Según proyecciones oficiales, se estima una participación del 50% del padrón electoral.

Cálculo de votos esperados:

Electores habilitados: 1.290.000

Participación estimada (50%): 645.000 votos aproximadamente

UMBRAL PARA INCORPORAR UN CONCEJAL EN LA COSTA

Para el caso específico de La Costa, con 9 concejales a elegir:

Cálculo de votos necesarios:

Participación estimada en La Costa: [Padrón del municipio] × 50%

Fórmula : Total de votos válidos ÷ (9 bancas + 1) = votos necesarios para el primer concejal

: Total de votos válidos ÷ (9 bancas + 1) = votos necesarios para el primer concejal El sistema D’Hondt garantiza proporcionalidad según los votos obtenidos por cada lista

Ejemplo hipotético: Si votan 30,000 personas en La Costa y hay 28,000 votos válidos:

Umbral aproximado: 28,000 ÷ 10 = 2,800 votos para asegurar la primera banca

Las siguientes bancas requieren proporciones mayores según la distribución D’Hondt

ELECCIÓN DE CONSEJEROS ESCOLARES

Los consejeros escolares se eligen mediante el mismo sistema proporcional que los concejales municipales, garantizando representación de las minorías según los votos obtenidos por cada fuerza política.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE ESTOS COMICIOS

Sistema de votación : Boleta partidaria tradicional (no se implementa aún la Boleta Única de Papel en nivel provincial)

: Boleta partidaria tradicional (no se implementa aún la Boleta Única de Papel en nivel provincial) Simultaneidad : Las elecciones provinciales y municipales se realizan en simultáneo

: Las elecciones provinciales y municipales se realizan en simultáneo Sin PASO: Se suspendieron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para 2025

CRONOGRAMA ELECTORAL

Fecha de elección : 7 de septiembre de 2025

: 7 de septiembre de 2025 Asunción de autoridades electas : 10 de diciembre de 2025

: 10 de diciembre de 2025 Duración de mandatos : Senadores provinciales: 4 años Concejales y consejeros escolares: 4 años

:

IMPORTANCIA POLÍTICA

La Quinta Sección Electoral representa un territorio estratégico para las fuerzas políticas debido a su alta densidad poblacional, la presencia de centros urbanos importantes como Mar del Plata, y su carácter turístico que influye en las dinámicas socioeconómicas provinciales.

