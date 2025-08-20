El factor Juan Pablo | Recorridas, perfil bajo y reuniones de base para una campaña a la que la sociedad aún no mira

Juan Pablo de Jesús recorre La Costa con perfil bajo y reuniones de base, mientras analistas señalan la apatía social en la campaña 2025.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa al diputado provincial Juan Pablo de Jesús participando de una reunión en San Clemente del Tuyú.

Si bien no trascendieron detalles sobre el lugar exacto donde fue filmado, da la impresión de que se trata de una Unidad Básica. En las imágenes se lo escucha al legislador hablando en tono militante. En un pasaje afirma: “Encontrarnos y militar en alegría, porque eso es el peronismo”.

En los últimos días, el exintendente del Partido de La Costa viene recorriendo barrios junto a Gabriela Demaría y otros candidatos, manteniendo encuentros con vecinos, comerciantes e instituciones. Según señalan en su entorno, se trata de reuniones de bajo perfil, algunas organizadas con poca difusión y otras incluso de manera sorpresiva.

Durante su intervención en el video, de Jesús también remarcó la importancia del acompañamiento colectivo: “Es una militancia en familia, con amigos, compañeros, y con alegría y con esperanza”.

El material despertó comentarios en el ámbito político local, donde se interpreta que la estrategia busca fortalecer la organización de base. Analistas observan que la participación activa de de Jesús y su equipo estaría orientada a recuperar “el espíritu y la fibra militante” en el marco de una campaña marcada por la apatía de parte del electorado.

En distintos espacios políticos se reconoce que el descontento ciudadano atraviesa la campaña. En conversaciones reservadas se menciona que “si la elección tiene baja participación, podrían ampliarse las chances de los sectores vecinalistas”.

