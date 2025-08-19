Roxana Cavallin anunció en redes sociales su candidatura a Diputada Nacional por La Libertad Avanza, acompañando a Javier Milei y su equipo.

La dirigente local Roxana Cavallin anunció en sus redes sociales que será candidata a Diputada Nacional por La Libertad Avanza.

En su publicación, escribió: “Quiero compartirles con enorme orgullo e inmensa responsabilidad que firmé mi candidatura a Diputada Nacional por La Libertad Avanza. Gracias por la confianza Sr. Presidente @javiermilei, @karinamilei, @sebastianpareja y @alecarrancio”.

Cavallin señaló además que acompaña “las ideas de la libertad desde el comienzo de este camino, cuando muchos creían que no sería posible la transformación que hoy estamos viviendo”.

La candidata aseguró que su compromiso será “defender las ideas de La Libertad en el Congreso Nacional”.

Roxana Cavallin, con actividad política en el Partido de La Costa, se suma así a la lista de postulantes de la fuerza que lidera el presidente Javier Milei en el puesto 26.

