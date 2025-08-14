El candidato de Construyendo Futuro, taxista de profesión, presentó su “Chiqui Móvil” y publicó su certificado de antecedentes penales.

Un candidato a concejal por el partido Construyendo Porvenir, taxista de profesión, presentó su vehículo ploteado como parte de su campaña electoral, al que bautizó “Chiqui Móvil”.

En sus redes sociales, además, publicó su certificado de antecedentes penales con el mensaje: «Adjunto mi certificado de antecedentes penales actualizado!! ¿Estamos todos los candidatos con ficha limpia? Mmmmm».

Responde a críticas en redes

El postulante sostuvo que, a raíz de publicaciones que calificó como falsas, «empezaron las operetas con los face truchos!! Ladran Sancho….!!».

En el mismo post, agregó: «Tuve algunos accidentes en 27 años arriba del taxi y nunca hice ningún tipo de maniobra para eludir mi responsabilidad. Ni yo ni ningún otro chofer. Siempre con seguro de responsabilidad al día. Todos tenemos licencia actualizada. Hay registros de las videocámaras municipales y privadas de cada accidente que hemos tenido que desmienten cualquier acusación que se nos quiera hacer».

También afirmó: «Querer ensuciar a los taxistas es querer ensuciar a muchos trabajadores que todos los días se rompen el lomo laburando. Pero en campaña siempre aparecen los que no tienen nada que ofrecer a ensuciarla. Sigan participando!! #unacomovos #UnoComoVos».

