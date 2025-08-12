Salud Mental | Los detalles del funcionamiento del «Taller Repararte» en San Clemente

El Taller Repararte es un espacio comunitario que ofrece diversos acompañamientos para pacientes del área de salud mental y funciona en la localidad de San Clemente del Tuyú.

Según destacó la Lic. Pamela Jorge en Radio Noticias «en el Partido de La Costa desde que está la subsecretaria de salud mental, se propuso generar dispositivos de acompañamientos» y marcó:

Estamos enfocados en una recuperación en comunidad.

Los detalles:

