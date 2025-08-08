Lavalle | Este fin de semana habrá observación de aves y astroturismo

Este fin de semana, la Municipalidad de General Lavalle, a través de su Dirección de Turismo, ha organizado dos actividades gratuitas y abiertas a la comunidad para disfrutar de la naturaleza y el cielo.

Observación de aves: El sábado 9 de agosto se realizará una actividad de avistaje de aves en el Puerto de la Ría Ajó, a partir de las 16:00 horas. El punto de encuentro es en el «Logo General Lavalle» en el puerto.

Astroturismo: El domingo 10 de agosto a las 18:00 horas, se llevará a cabo una experiencia de astroturismo en el Paraje Las Chacras, coincidiendo con la luna llena. El encuentro es en la Asociación Civil del Paraje Las Chacras.

Ambas actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa ya que los cupos son limitados y están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información o para inscribirte, puedes comunicarte al número de WhatsApp (2257) 580966.

Los detalles en el video:

Compartir