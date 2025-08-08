CESOP recibió un reconocimiento de como distribuidora responsable

CESOP (Cooperativa Eléctrica de San Bernardo y sus alrededores) recibió un reconocimiento por ser una distribuidora responsable. Este reconocimiento, otorgado por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), se debe a su impecable historial de pagos.

Según informó Miguel Oeyen, presidente de la institución a Radio Noticias, CESOP fue una de las pocas cooperativas en el país que ha cumplido con sus pagos a tiempo y en forma durante 25 años, desde el año 2000, sin atrasarse ni un solo día. Por este motivo, CAMMESA les otorgó un diploma de reconocimiento.

