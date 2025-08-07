Bicentenario de la independencia del estado plurinacional de Bolivia | «Nuestro territorio nos vio nacer, nos dio nuestra infancia y juventud»

Ayer, miércoles 6 de agosto, se cumplieron 200 años de la declaración de independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, una fecha que celebra la libertad, la identidad y la lucha de un pueblo hermano.

La independencia de Bolivia, proclamada en 1825, forma parte del proceso histórico de emancipación de los pueblos latinoamericanos.

En este marco, el referente de la comunidad en La Costa, Ronald Espinoza comentó a Radio Noticias:

Nuestro territorio nos vio nacer, nos dio nuestra infancia y juventud.

