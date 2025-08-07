7 de agosto de 2025

ARBA dejó de enviar 20 millones de boletas en papel y completó la digitalización de todos los impuestos

11 horas atrás

De esta manera, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires culminó su proceso de transformación digital y potenció la gestión de los impuestos únicamente por medios digitales, con alternativas simples, seguras y sustentables.

Con esta medida, que se dio paulatinamente en los últimos años, se reducirán costos, se optimizarán recursos públicos y facilitará el cumplimiento tributario con un servicio público moderno, inclusivo y eficiente.

El titular del organismo, Cristian Girard, recordó que las y los contribuyentes cuentan con múltiples opciones digitales para acceder a sus boletas de manera rápida y segura.

Entre las opciones principales para acceder a las boletas, se encuentran la Boleta por mail, la descarga directa de la página, o la obtención desde la oficina de ARBA más cercana al domicilio.

