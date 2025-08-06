El Mes de la Niñez comienza con celebraciones en el distrito

La Municipalidad de La Costa, en un trabajo articulado entre diferentes secretarías, propone una serie de celebraciones con acceso libre y gratuito.

Cada celebración contará con un circuito completo de actividades lúdicas, recreativas y escénicas, diseñadas para el disfrute de chicos y grandes y esto decía Pablo Parra, desde el area de Inclusión a RN:

Cronograma de celebraciones



Sábado 9 de agosto

San Clemente – Polideportivo Municipal (Calle 27 y Av. Naval)

La Lucila – Plaza Manuel Belgrano (Entre Ríos y La Rioja)



Domingo 10 de agosto

Villa Clelia – Plaza Eva Perón (Azopardo y Mármol)

Mar de Ajó – Espacio Multicultural (Yrigoyen y Sacconi)



Sábado 16 de agosto

Mar del Tuyú – Plaza de la Cultura y la Memoria (Calle 4 y 69)

Mar del Tuyú – Plaza General San Martín (Calle 94 y 4)



Domingo 17 de agosto

Santa Teresita – Plaza Santa Teresita (Calle 30 y 8)

Santa Teresita – Polideportivo Municipal (Calle 13 y 45)



Sábado 23 de agosto

Las Toninas – Plaza Malvinas Argentinas (Calle 7 y 38)

Costa del Este – SUM (Los Pensamientos entre Av. 3 y 4)



Domingo 24 de agosto

San Bernardo – Plaza del Sol y la Familia (Av. San Bernardo y Tucumán)

Mar de Ajó Norte – Plaza Héroes de Malvinas (Sarmiento y Santiago del Estero)



Sábado 30 de agosto

Aguas Verdes – Escuela N.º 14 (Destructor San Juan y Balizador Ushuaia)

Nueva Atlantis – Club Gnomos (Zapiola y El Ancla)



Domingo 31 de agosto – 18.00 hs

Programa especial Día del Niño

Transmisión en vivo por Canal 11 de La Costa y redes sociales oficiales.

Compartir