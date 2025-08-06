El Mes de la Niñez comienza con celebraciones en el distrito
La Municipalidad de La Costa, en un trabajo articulado entre diferentes secretarías, propone una serie de celebraciones con acceso libre y gratuito.
Cada celebración contará con un circuito completo de actividades lúdicas, recreativas y escénicas, diseñadas para el disfrute de chicos y grandes y esto decía Pablo Parra, desde el area de Inclusión a RN:
Cronograma de celebraciones
Sábado 9 de agosto
San Clemente – Polideportivo Municipal (Calle 27 y Av. Naval)
La Lucila – Plaza Manuel Belgrano (Entre Ríos y La Rioja)
Domingo 10 de agosto
Villa Clelia – Plaza Eva Perón (Azopardo y Mármol)
Mar de Ajó – Espacio Multicultural (Yrigoyen y Sacconi)
Sábado 16 de agosto
Mar del Tuyú – Plaza de la Cultura y la Memoria (Calle 4 y 69)
Mar del Tuyú – Plaza General San Martín (Calle 94 y 4)
Domingo 17 de agosto
Santa Teresita – Plaza Santa Teresita (Calle 30 y 8)
Santa Teresita – Polideportivo Municipal (Calle 13 y 45)
Sábado 23 de agosto
Las Toninas – Plaza Malvinas Argentinas (Calle 7 y 38)
Costa del Este – SUM (Los Pensamientos entre Av. 3 y 4)
Domingo 24 de agosto
San Bernardo – Plaza del Sol y la Familia (Av. San Bernardo y Tucumán)
Mar de Ajó Norte – Plaza Héroes de Malvinas (Sarmiento y Santiago del Estero)
Sábado 30 de agosto
Aguas Verdes – Escuela N.º 14 (Destructor San Juan y Balizador Ushuaia)
Nueva Atlantis – Club Gnomos (Zapiola y El Ancla)
Domingo 31 de agosto – 18.00 hs
Programa especial Día del Niño
Transmisión en vivo por Canal 11 de La Costa y redes sociales oficiales.