Bicentenario de Bolivia | La Costa celebra 200 años de independencia y hermandad

Este miércoles 6 de agosto se conmemora el Bicentenario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, marcando dos siglos de historia, lucha y soberanía. La fecha, de profunda relevancia para el pueblo boliviano, también es celebrada con orgullo y afecto por la comunidad de La Costa, que reconoce el valioso aporte de la colectividad boliviana en la vida social y cultural del distrito.

Desde la Municipalidad de La Costa, se hizo llegar un cálido saludo a las familias bolivianas que residen en la región, destacando su trabajo, su cultura y sus tradiciones como un pilar fundamental que enriquece la identidad local.

La independencia de Bolivia, proclamada en 1825, fue parte del gran proceso emancipador de América Latina. Este Bicentenario no solo conmemora el nacimiento de una nación libre, sino que también reafirma los lazos de unidad, respeto y fraternidad entre los pueblos latinoamericanos.

🎉 Una jornada para celebrar la cultura y la historia

Las celebraciones oficiales se realizarán esta tarde a partir de las 16:00, en el Club Social, Cultural y Deportivo Boliviano, ubicado en Av. Tucumán 1367, Mar de Ajó. El evento incluirá un desfile tradicional, danzas típicas, un acto protocolar y una cena con platos típicos, en una jornada abierta a toda la comunidad.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Instituciones de Bien Público de la Municipalidad de La Costa, en el marco de su trabajo de integración y reconocimiento a las comunidades que conforman el entramado social del distrito.

Compartir