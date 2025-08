Día del Panadero | Un festejo opacado por la crisis del sector

Este 4 de agosto, como cada año, se celebra el Día del Panadero en la Argentina, en memoria del primer sindicato panadero creado en 1887. Pero la efeméride llega este año en un contexto muy complejo para el sector.

Según Martín Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo y referente de CIPAN, “el consumo de pan cayó un 53 % en lo que va del año”. Pinto agregó que los precios de las materias primas subieron por encima de la inflación, con la harina, la levadura y la grasa encabezando los aumentos.

El dirigente también advirtió que en el último año cerraron más de 200 panaderías en la provincia de Buenos Aires, generando una pérdida de más de mil empleos directos.

En el Partido de La Costa, el impacto también se siente

Si bien no hay datos oficiales de instituciones panaderas en el Partido de La Costa, lo cierto es que en el off the record comerciantes y trabajadores del sector coinciden en que la caída de ventas es notoria.

Incluso productos tradicionales como el pan francés, el pan de mesa o las facturas muestran una disminución en la demanda, a la par de la retracción general del consumo. Muchos locales reconocen que debieron achicar la producción diaria o eliminar variedades menos vendidas.

Costos altos, consumo bajo

El aumento de luz, gas, insumos y alquileres agrava el panorama. Y mientras los costos se disparan, los precios no pueden acompañar por la falta de demanda.

En su día, los panaderos reclaman mayor apoyo y visibilidad para un sector históricamente esencial, que hoy lucha por mantenerse en pie.

