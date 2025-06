Cierre de listas | Cavallini, la llave y el sabor de la revancha

Mientras a nivel provincial La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR tantean la posibilidad de construir una confluencia electoral, en el Partido de La Costa hay una certeza: el que quiera entrar, tendrá que hablar con Roxana Cavallini. Y no cualquiera tiene la bendición garantizada.

Con el cierre de listas a la vuelta de la esquina, Cavallini no solo tiene en sus manos la palabra final sobre las alianzas locales, sino también algo que en política vale más que un sello: memoria quirúrgica y cuentas pendientes.

🔑 Una sola dueña de la llave

Cavallini es hoy la única referente libertaria con capacidad orgánica de definir el armado local. Para unos es un obstáculo, para otros una oportunidad, pero nadie en serio discute que tiene el control. Y, como en cualquier juego de poder, algunos ven en esta coyuntura la posibilidad de saborear revancha.

En la cocina libertaria, la receta no es de fácil digestión. Hay malestar con actores del PRO, rencores con la UCR, y viejas heridas sin cerrar con referentes de peso local.

🤝 Quiénes podrían acercarse (y quiénes no)

Sergio Santana (PRO) tiene pocas chances de entrar en la lista. Aún así, hay quienes creen que espera una señal, aunque sea mínima, con la esperanza de reposicionarse. No se descarta un gesto de acercamiento, aunque no le alcanzaría con la buena voluntad. En el escandalo de las hijas asesoras de las concejales de cambiemos Monica Correa y Evangelina Cordone Santana se tiro a la pileta, pero Roxana no esta muy de acuerdo con eso ya que suele decir «la familia no juega»y si «estas dos» metieron a sus hijas es un tema de conciencia de ellas.

Por el lado del PRO vinculado a Patricia Bullrich, el panorama es mucho más oscuro. Mónica Correa, actual concejal, tiene las puertas cerradas. Su sector fue el que más tensionó con los concejales libertarios, no les votó ni un solo proyecto importante, y desde el entorno de Cavallini aseguran que «ya se la montaron en un ovario». Para la lista libertaria 2025, su nombre está tachado con marcador grueso.

🚫 Cordone, Porta y los que juegan en contra

La situación de Evangelina Cordone es directamente irreparable. La relación se rompió después de múltiples intentos fallidos de contacto, mensajes, y un largo historial de desgaste. Lo más grave: audios de WhatsApp en los que Cordone criticaba duramente a Cavallini llegaron, por esas cosas del karma político, a oídos (y archivos) de la propia Roxana.

Matías Porta, por su parte, tiene interés, pero su pasado lo persigue. Desde cuando compartían el Consejo Escolar, Cavallini no olvidó ciertos desplantes, ni aquella frase lapidaria: «¿Arreglaste con Milei? Sos un cadáver político.» Spoiler: el “cadáver” está vivito y armando listas. Además, no ayuda la denuncia formal que Cavallini le presentó por el tema calefactores, ni los rumores —fuertes— sobre su manejo de fondos en el Consejo. Para algunos libertarios, “Turbio” es su apodo extraoficial.

Marcelo López (¿vecinalista?), referente del ala más dialoguista, hace fila para llegar a las listas provinciales, pero la respuesta que recibe es siempre la misma: “Tomá un café con Ro”. Parece que la cafetera está rota.

☕ ¿Y la UCR?

En el universo radical, las cosas tampoco están fáciles. Algunos libertarios miran con desconfianza a Daniel López, a quien apodan despectivamente “el marplatense”, por haberse mudado y formar familia fuera del distrito. Nadie sabe si sigue estudiando abogacía o si ya se mudó del todo. Lo cierto es que, para muchos, ya no es parte del paisaje político local.

♟ Flavia y Cotoco: ¿jugadas posibles?

Flavia Delmonte es tal vez la excepción. Aunque no comparten estilo político, hay un canal de diálogo abierto. No sería extraño verla acercarse al armado libertario si las piezas se alinean. No hay amor, pero sí podría haber conveniencia mutua.

Y sí, aunque parezca mentira, hasta Marcos “Cotoco” García podría tener una oportunidad. Desde el entorno de Cavallini aseguran que ella está dispuesta a sentarse con cualquiera si conviene. Incluso con alguien que, según se rumorea, alguna vez le gritó una frase absolutamente repudiable «Callate Pu…». Hoy, dicen que Cotoco está más calmo, pero su perfil sigue generando resistencia en varios sectores.

🧩 ¿Y ahora qué?

En política, como en la vida, todo puede pasar. Pero el mensaje es claro: nadie va a entrar sin pasar por Cavallini. No alcanza con tener votos, estructura o historia. Hay que tener algo más: la venia de quien hoy maneja los hilos de LLA en La Costa.

Y como bien dicen en su entorno:

“Ro sonríe… pero no olvida.”

