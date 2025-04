¿Quiénes están y quiénes no? | El mensaje de Macri que sacudió al PRO costero

La reunión del PRO en Mar del Plata dejó varias postales de peso, pero también algunas ausencias que resonaron fuerte en el Partido de La Costa. Mientras Matías Porta y Ignacio Raimondez compartían la foto con Mauricio Macri y Cristian Ritondo, otros referentes históricos del espacio, como Sergio Santana, estuvieron completamente ausentes.

El dato no es menor si se lo cruza con una frase lanzada por Macri durante el encuentro, al referirse a las recientes fugas de dirigentes del PRO hacia La Libertad Avanza: “Me da la sensación de que todos los que tenían precio, ya los compraron. Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores”. La declaración, aunque dirigida a nivel general, no tardó en interpretarse como un mensaje con doble destinatario: hacia adentro del partido, y hacia quienes no participaron del encuentro.

Para muchos en el ámbito político costero, la presencia de Porta y Raimondez marca una señal de reordenamiento dentro del PRO local. Ambos aparecen hoy alineados a la conducción provincial de Ritondo y con gestos claros de adhesión al liderazgo nacional de Macri. Aunque en la elección anterior lo hicieron junto al ausente de la reunión, Diego Santilli. La imagen de unidad que proyectaron en Mar del Plata se potencia frente al vacío de quienes alguna vez buscaron liderar el espacio en el distrito.

Porta, que viene de ocupar un lugar institucional como presidente del Consejo Escolar, intenta reforzar su capital político en momentos donde la construcción territorial se vuelve clave. A su lado, Ignacio Raimondez, exconcejal, vuelve a escena luego de un tiempo sin protagonismo directo, pero con intenciones renovadas. Su inclusión en el equipo que viajó a la Costa Atlántica no pasó inadvertida, sobre todo entre quienes siguen de cerca las movidas internas de cara al 2025.

El “casting” que se intuye en las fotos del reencuentro amarillo deja más preguntas que respuestas. ¿Se está gestando una fórmula local? ¿Las ausencias fueron casuales o calculadas? ¿Se avecina una depuración interna en el PRO de La Costa?

Más allá de lo que se dijo frente a los micrófonos, los gestos —y las sillas vacías— parecen empezar a delinear el nuevo mapa de poder opositor en la región.

