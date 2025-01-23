Carta de una Mamá | El emotivo mensaje de una madre de una Taekwondista de La Costa
El deporte es un espacio que inculca importantes valores en los mas chicos. El compromiso, sacrificio y dedicación que tanto quienes compiten como sus familias tienen que afrontan no siempre son muy tenidos en cuenta por los que disfrutamos de cualquiera sea la disciplina o nos enorgullecemos cuando el logro ya está consumado.
En este marco, la madre de Nahiara Escalante, joven Taekwondista de nuestro distrito, decidió volcar todo el orgullo, el esfuerzo y el agradecimiento en una carta abierta a todos aquellos que estén interesados en saber como es el andar de la deportista local.
A continuación, «Carta de una Mamá»:
NAHIARA HACE TAEKWONDO DESDE LOS 9 AÑOS, DEPORTE QUE CONOCIÓ JUGANDO Y GRACIAS AL AMOR DE SUS MAESTROS LE FUERON TRASMITIENDO TODO LO QUE GENERA EL TAEKWONDO SIGUIÓ AVANZANDO, HOY PRIMER DAN.
HACE TRES AÑOS EMPEZÓ A PRACTICAR EN SELECCIÓN DE LA COSTA, PRIMERO ENTRENO PARA LA MODALIDAD DE FORMAS POOMSE DONDE COMPITIÓ Y LE FUE MUY BIEN, PERO DESPUÉS PASO A ENTRENAR PARA LUCHAR (KYORUGUI), PARA QUIENES CONOCEN A NAHIARA SABEN QUE ES UNA NIÑA INTROVERTIDA Y TÍMIDA, PARA QUIENES NO LA CONOCEN, NO TIENEN IDEA DE TODO LO QUE TUVO QUE TRABAJAR Y SUPERAR PARA PODER PARARSE Y SORTEAR CADA LUCHA QUE SE LE PRESENTA!!! EN EL ULTIMO TORNEO NACIONAL 2024, EN SU CATEGORÍA SALIO MEDALLA ORO CORONÁNDOSE ASÍ TODO EL AÑO DE ENTRENAMIENTO Y ESFUERZO A NIVEL PERSONAL
EL CAMINO ES LARGO, COSTOSO Y REQUIERE MUCHA DEDICACIÓN EN CONJUNTO (PARA QUE ENTIENDAN) PRIMERO Y PRINCIPAL DEL COMPETIDOR QUE PONE HORAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO, DE LOS MAESTROS QUE CON AMOR DEDICACIÓN Y PASIÓN ENSEÑAN Y ESTÁN ATRÁS DE CADA UNO DE LOS CHICOS Y DESPUÉS ESTAMOS LAS FAMILIAS QUE TRATAMOS DE ACOMPAÑAR EN TODO SENTIDO , LO QUE MAS DIFÍCIL SE HACE A VECES ES LA PARTE ECONÓMICA , YA QUE LAS COMPETENCIAS , CAMPUS , PROVINCIALES , NACIONALES IMPLICA PARA EL PARTIDO DE LA COSTA VIAJES , ALOJAMIENTOS , COMIDA , INSCRIPCIÓN , SEGUROS , ETC ETC , MAS TODO EL EQUIPAMIENTO QUE ELLOS DEBEN TENER PARA PODER COMPETIR ,COMO MAMA ESTOY MAS QUE AGRADECIDA CON EL GRUPO HUMANO DE PADRES DE TODOS LOS CHICOS QUE ESTÁN DENTRO DEL SELECCIONADO DE LA COSTA , EL AÑO PASADO FORMAMOS UN GRUPO DONDE SE HICIERON STAND PARA PODER VENDER COSAS DULCES , BUFETS Y VENTA DE EMPANADAS , TODO PARA RECAUDAR FONDOS PARA QUE A TODOS SE NOS HAGA UN POCO MENOS PESADO.
ESTE AÑO NO SOLO ESTÁN LOS TORNEOS DE SIEMPRE PROVINCIALES, NACIONALES O ALGUNO QUE OTRO CAMPUS DENTRO DE LA PROVINCIA BUENOS AIRES, SINO QUE TAMBIÉN HAY EVENTOS EN CORRIENTES, RIO DE JANEIRO, LIMA PERU, CHILE, CLARAMENTE NO A TODOS LOS VIAJES ASISTEN TODO EL EQUIPO, SOLO A ALGUNOS DENTRO DE ESTE GRUPO DE CHICOS, HAY VARIOS QUE ESTÁN EN PROCESO PARA FORMAR PARTE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE TAEKWONDO COMO ES EL CASO DE SHUAN DAIN Y PRISCILA QUIEN ÚLTIMAMENTE SE DIFUNDIÓ MASIVAMENTE POR SU VENTA DE ENSALADA DE FRUTAS PARA JUNTAR DINERO, ALGUNOS CHICOS TIENEN SPONSOR PARA AYUDA A COSTEAR LOS GASTOS.
CADA UNO DE ESTOS CHICOS, INCLUIDA MI HIJA, MERECEN TODO SACRIFICIO PARA PODER CUMPLIR SUS SUEÑOS, Y SINCERAMENTE EL DEPORTE HACE BIEN EN TODO SENTIDO APRENDEN DISCIPLINA, RESPETO, DEDICACIÓN, TRABAJO E INNUMERABLES VALORES MAS QUE NO PODRÍA ENUMERARLOS, TODO ESO Y MAS NAHIARA ENCONTRÓ DENTRO DE ESTE GRUPO Y DE ESTE DEPORTE, ENTONCES COMO NO SEGUIR APOYANDO?
COMO MAMA ESTOY ORGULLOSA DE TODO EL CAMINO QUE ELLA VA RECORRIENDO DESDE SUS 9 AÑITOS Y PRINCIPALMENTE AGRADECIDA POR TODO LO QUE ESTE HERMOSO DEPORTE LE ESTA DEJANDO, POR QUE SE APRENDE SIEMPRE GANANDO Y PERDIENDO. Y ESTOY SEGURA QUE ES UN ESTILO DE VIDA.