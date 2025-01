La fuerza de lo local en la era multiplataforma: una reflexión sobre medios, comercio y comunidad

¿Por qué algunos dirigentes, comerciantes y profesionales no eligen apoyar a los medios locales, pero acuden a ellos cuando enfrentan una crisis o necesitan difundir un mensaje urgente?

En la era digital, donde la información fluye de pantalla a pantalla, resulta inevitable reflexionar sobre la importancia de fortalecer las alianzas entre los medios locales, los comerciantes y la comunidad. Sin embargo, aún persisten ciertas contradicciones que merecen ser analizadas. ¿Por qué algunos dirigentes, comerciantes y profesionales no eligen apoyar a los medios locales, pero acuden a ellos cuando enfrentan una crisis o necesitan difundir un mensaje urgente?

Desde su creación, Radio Noticias, con su formato multiplataforma, ha predicado con el ejemplo. No solo es una referencia en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, sino que también ha sabido construir puentes con otros medios locales. A lo largo de los años, la emisora ha trabajado en conjunto con radios vecinas, compartiendo programación y contenidos para fortalecer el alcance de las noticias en la región. Actualmente, colabora con Radio Provincia (AM 1270), FM La Azotea (102.3) de San Clemente del Tuyú y FM Milenium (94.9), demostrando que la cooperación en medios no solo es posible, sino necesaria.

Innovación y cercanía con la audiencia

La capacidad de innovar también ha sido un sello distintivo de Radio Noticias. Un claro ejemplo es la creación del alias radionoticiasweb.mp, un canal para que los oyentes puedan realizar contribuciones directas, además de su número de WhatsApp (2257-613275), una herramienta útil no solo para los oyentes, sino también para comerciantes que buscan difundir sus servicios o resolver inquietudes. Estos esfuerzos reflejan una visión moderna e inclusiva, orientada a escuchar y conectar con las necesidades de la comunidad.

Sin embargo, resulta curioso que en un distrito como La Costa, que dejó de ser un “racimo de localidades” para transformarse en una región integrada, todavía haya comerciantes que expresen frases como: “Yo no necesito que vengan clientes de otras playas”. Este tipo de pensamiento refleja una mirada limitada que ignora el potencial económico de atraer visitantes de zonas cercanas, consolidando el consumo interno.

Un modelo colectivo por construir

La realidad que enfrentamos en este 2025, con una temporada compleja y desafiante, nos invita a replantear prioridades. Más que nunca, los medios locales deben ser vistos como aliados estratégicos, no solo para publicitar productos y servicios, sino para consolidar un proyecto colectivo que beneficie a toda la comunidad.

Es fundamental entender que el éxito no siempre se mide en términos de dinero. A veces, el verdadero logro es lograr que una comunidad avance unida, que cada vecino, comerciante y profesional participe en la construcción de lo que queremos ser como región. En Radio Noticias predicamos con el ejemplo, convencidos de que la cooperación y el apoyo mutuo son el camino para enfrentar las dificultades y construir un futuro mejor.

Hoy, más que nunca, es momento de apostar al potencial de lo local. No solo para mantenernos a flote en épocas difíciles, sino para convertirnos en un modelo a seguir de cómo una comunidad puede crecer y fortalecerse en conjunto. Porque cuando los medios, los comerciantes y los vecinos trabajan de la mano, La Costa no solo sobrevive: prospera.

