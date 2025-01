Verano | Recomendaciones para tener en cuenta por las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas que está transitando el país y el Partido de La Costa, la Dr. Mariana Cocuzza recordó en RN la importancia de tomar una serie de recaudos para prevenir el golpe de calor.

Niños y ancianos, hay que poner el foco ahí, destacó la profesional de la salud.

A continuación, los ítems a tener en cuenta:



1- Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed: Tomar un vaso de agua cada dos horas desde el comienzo del día hasta el final. Llevar siempre una botella pequeña de agua en la mochila o cartera. No esperar a tener sed para hidratarse.



2- No exponerse al sol en exceso, ni en horas de la tarde: La exposición excesiva al sol puede producir envejecimiento de la piel, cataratas y cáncer de piel. Por eso: Evitá la exposición entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, buscá preferentemente la sombra y permanecé en espacios ventilados.



3- Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas: la hidratación es uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta. Y las bebidas alcohólicas, igual que las azucaradas, provocan el efecto contrario.



4- Evitar comidas muy abundantes: ¿Sabías que el calor puede hacer que nuestro sistema digestivo funcione más lento? Para prevenir problemas intestinales es recomendable evitar alimentos que sean grasos, como frituras, carnes rojas, embutidos y comidas rápidas. Este tipo de alimentos pueden resultar difíciles de digerir, causando malestar estomacal, indigestión e, incluso, aumento de peso. Si minimizas su consumo, tu salud te lo agradecerá.



5- Ingerir verduras y frutas: Hay que priorizar todos aquellos alimentos que son fuente de agua, como las frutas y los vegetales. Cuando se habla de comer liviano lo que se quiere decir es que los protagonistas en nuestros platos sean los vegetales y las frutas. También son preferibles las preparaciones frescas.



6- Reducir la actividad física: Hacer ejercicio cuando hace calor aumenta el riesgo de sufrir deshidratación, mareos o golpes de calor. Si practicas deporte en verano debes tener en cuenta una serie de precauciones, conocer los síntomas que te indican que debes parar de hacer ejercicio y saber cómo actuar para combatirlos.



7- Extremar precauciones para evitar incendios: Evita arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos. No tires vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible. No enciendas fogatas. Si encuentras restos de fogatas, extínguelos con agua y tierra.

