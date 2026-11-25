En diálogo con Radio Noticias, el abogado Leandro Alonso explicó el alcance de una reciente resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata, que revocó un fallo de primera instancia y reconoció la personería jurídica de la Defensoría del Pueblo municipal de General Pueyrredon para accionar judicialmente en representación colectiva de los vecinos por el régimen de Zona Fría.

Alonso aclaró que, si bien la medida cautelar se circunscribe por ahora a Mar del Plata y los usuarios costeros comenzarán a abonar las tarifas de gas sin ese beneficio —con menor impacto inmediato por la llegada del verano—, el fallo sienta un precedente clave para intentar una presentación similar antes del próximo invierno.

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