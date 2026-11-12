Mateo Durán tenía 15 años y murió tras ser arrastrado por la corriente en Santa Teresita. Fue encontrado en Mar del Tuyú. La comunidad educativa expresó su dolor.

El adolescente ingresó al agua en Santa Teresita junto a un amigo y fue arrastrado por la corriente. Horas después fue encontrado en la costa de Mar del Tuyú y trasladado al hospital, donde falleció. El Consejo Escolar expresó sus condolencias y la Escuela Secundaria N.º 12 suspendió las clases por duelo.

La comunidad del Partido de La Costa atraviesa horas de profundo pesar por la muerte de Mateo Durán, un adolescente de 15 años que falleció este miércoles luego de ser arrastrado por la corriente mientras se encontraba en el mar.

Según la reconstrucción difundida por medios locales, Mateo había ingresado al agua junto a un amigo, a la altura de la calle 50 de Santa Teresita. En determinado momento, la fuerza de la corriente lo arrastró mar adentro y le impidió regresar a la costa.

Su acompañante logró salir del agua y dar aviso, lo que permitió activar un operativo de búsqueda con intervención de Prefectura Naval Argentina y efectivos policiales.

Fue encontrado en Mar del Tuyú

Horas después, el adolescente fue localizado en la playa de Mar del Tuyú, en el sector comprendido entre las calles 61 y 64.

Al ser encontrado se encontraba inconsciente. En el lugar comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se aguardaba la asistencia sanitaria.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Santa Teresita. Pese a los esfuerzos realizados durante el operativo y la atención médica recibida, falleció.

El Consejo Escolar expresó sus condolencias

El fallecimiento de Mateo generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa, especialmente en la Escuela de Educación Secundaria N.º 12 de Santa Teresita, institución a la que asistía.

A través de un comunicado, el Consejo Escolar del Partido de La Costa expresó su acompañamiento a la comunidad educativa y manifestó sus condolencias a la familia, seres queridos, compañeros y docentes del adolescente.

«Nos sumamos al duelo y acompañamos institucionalmente a la EES N.º 12», señala el mensaje difundido por el organismo.

En señal de duelo, la escuela confirmó la suspensión del dictado de clases durante este jueves 12 de noviembre. Sin embargo, el establecimiento permanecerá abierto para realizar actividades administrativas, de acuerdo con el protocolo institucional.

La muerte de Mateo, de apenas 15 años, golpea a una comunidad que hoy acompaña a su familia, compañeros y docentes ante una pérdida que generó profundo dolor en el Partido de La Costa.

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