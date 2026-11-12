La Costa Atlántica tuvo un fin de semana turístico destacado

Mar del Plata superó el 75% de ocupación y varios destinos de la Costa Atlántica registraron buenos niveles de actividad durante los feriados.

Los feriados de noviembre generaron un movimiento turístico importante en distintos destinos de la Costa Atlántica bonaerense. Mar del Plata superó el 75% de ocupación, mientras que localidades del partido de Villa Gesell alcanzaron registros superiores al 80%, en un período que combinó buen clima, espectáculos, competencias deportivas y viajes de último momento.

El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que la actividad turística tuvo resultados positivos en varios puntos de la región, aunque con diferencias entre localidades y modalidades de alojamiento.

Mar del Plata superó las expectativas

Mar del Plata registró una ocupación superior al 75%, por encima de las previsiones iniciales. Los operadores turísticos consideraron que fue uno de los mejores fines de semana del año fuera de la temporada alta.

La actividad estuvo impulsada por una agenda que incluyó el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y diferentes espectáculos musicales.

También se desarrollaron propuestas gastronómicas, como el festival MardelBurguer, que contribuyeron a ampliar la oferta para visitantes y residentes.

Predominaron las estadías de dos noches, con algunas extensiones a tres días, y las reservas realizadas a último momento.

Villa Gesell y las localidades del sur, con buenos registros

En el partido de Villa Gesell, la ocupación alcanzó el 65% en la ciudad cabecera.

Las localidades del sur tuvieron un comportamiento superior, según un relevamiento realizado sobre 73 establecimientos:

Mar de las Pampas: 86%.

Mar Azul: 80%.

Las Gaviotas: 76%.

En conjunto, estos tres destinos alcanzaron un promedio de ocupación del 82%.

Pinamar y Cariló también registraron movimiento

Pinamar y Cariló mostraron una actividad importante. Los relevamientos hoteleros previos ubicaban la ocupación de la zona alrededor del 60%, aunque algunos complejos alcanzaron su capacidad máxima.

A los turistas alojados en establecimientos comerciales se sumaron propietarios que aprovecharon los feriados para utilizar sus viviendas de descanso.

Las rutas también reflejaron el movimiento

La circulación vehicular acompañó la actividad turística.

Durante la mañana del sábado, Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) contabilizó 2.421 vehículos por hora en Samborombón, sobre la Autovía 2; otros 1.063 en Maipú y 1.097 en La Huella, sobre la Ruta 11.

La demanda también impactó en el transporte de pasajeros. Se agotaron los pasajes aéreos y ferroviarios desde Buenos Aires hacia Mar del Plata al comienzo del fin de semana, mientras que las empresas de ómnibus incorporaron servicios adicionales.

Un movimiento que anticipa oportunidades fuera de temporada

Los resultados volvieron a mostrar la importancia de los feriados y de las actividades complementarias para sostener el movimiento turístico durante los meses previos al verano.

El buen clima, los eventos deportivos, los espectáculos y las propuestas gastronómicas contribuyeron a generar demanda y a impulsar estadías cortas.

Para los destinos de la Costa Atlántica, el desafío continúa siendo transformar estos movimientos puntuales en una actividad más sostenida durante todo el año.

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