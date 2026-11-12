Cinco vuelos especiales, trenes, micros, 100.000 raciones de comida y casi 50.000 personas formaron parte del operativo de la visita papal.

La visita del papa León XIV a la Argentina no solamente movilizó multitudes. También exigió una estructura logística de gran escala, con vuelos especiales, refuerzos ferroviarios, operativos sanitarios, distribución de alimentos y miles de personas destinadas a garantizar el desarrollo de las celebraciones.

Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el dispositivo involucró a casi 50.000 personas entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios.

Cinco vuelos especiales para trasladar al Pontífice

Aerolíneas Argentinas realizó cinco vuelos especiales durante la visita.

El domingo 8 de noviembre llegaron desde Montevideo dos aeronaves: un Boeing 737 MAX 8 que trasladó a la comitiva y, media hora después, un avión carguero destinado exclusivamente al equipaje.

El martes 10 se realizaron los vuelos de ida y vuelta a Córdoba, mientras que el miércoles 11 se concretó el traslado de despedida hacia Lima, en un Airbus A330-200.

100.000 raciones de comida en ocho días

La alimentación fue otro de los componentes centrales del operativo.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market citado por CAME, se necesitaron 100.000 raciones durante ocho días: 65.000 almuerzos y 35.000 cenas.

Para cubrir esa demanda se movilizaron aproximadamente 40 toneladas de alimentos. El mayor requerimiento coincidió con las celebraciones de Córdoba y Luján.

Casi 50.000 personas en los operativos

La organización también requirió un despliegue de seguridad, asistencia médica y voluntariado.

El relevamiento contabilizó cerca de 50.000 personas involucradas, entre ellas 16.680 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 30.000 en la provincia.

El dispositivo sanitario bonaerense incluyó 45 ambulancias, 12 puestos médicos de mayor complejidad, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

Trenes especiales y transporte gratuito

El traslado de peregrinos hacia los principales escenarios de las celebraciones demandó servicios extraordinarios.

Para llegar a Luján, el ferrocarril Sarmiento incorporó 42 trenes especiales desde Moreno: 29 durante el martes y otros 13 en la madrugada del miércoles.

También se reforzaron las frecuencias de siete líneas ferroviarias del área metropolitana. La organización distribuyó 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios y dispuso micros para trasladar a unos 4.000 participantes desde la Ciudad de Buenos Aires.

En territorio bonaerense también se organizaron estacionamientos gratuitos y servicios de traslado hacia los predios de las celebraciones.

Una organización que excedió los escenarios religiosos

La magnitud del acontecimiento dejó en evidencia que las concentraciones multitudinarias requieren una estructura que va mucho más allá de la celebración central.

Transporte, alimentación, seguridad, asistencia sanitaria, alojamiento y voluntariado formaron parte de una operación que involucró a organismos públicos, instituciones religiosas y empresas privadas.

La visita de León XIV permitió observar la dimensión de esa organización y los recursos necesarios para recibir a millones de personas en distintos puntos del país.

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