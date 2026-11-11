De Luca repasó la historia de las monjas francesas y el rol de General Lavalle en su blog «Acá también pasó»

En diálogo con Radio Noticias, el profesor de historia y autor del blog Maxi de Luca reflexionó sobre los trágicos hechos de la última dictadura cívico-militar en la región, en el marco de la reciente visita papal y el blog «Acá también pasó».

De Luca rescató la figura de las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon —secuestradas, torturadas y cuyos cuerpos aparecieron en las costas del Partido de La Costa y fueron inhumados clandestinamente en el cementerio de General Lavalle—. Asimismo, destacó el rol fundamental de los registros dejados por los trabajadores del cementerio municipal, los cuales permitieron años después las exhumaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense y la restitución de identidades a más de 20 personas. Finalmente, adelantó que en diciembre comenzará en Mar del Plata el juicio contra las complicidades civiles, policiales y políticas locales de la época por encubrimiento e incumplimiento de deberes.

Dale play:

Compartir