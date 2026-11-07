Mar del Tuyú celebra la Fiesta de la Náutica y el Mar 2026 este 7 y 8 de noviembre. Conocé las actividades, los espectáculos y los horarios.

La tradicional celebración reúne música en vivo, espectáculos de danza, propuestas gastronómicas, artesanos y actividades para toda la familia. Los festejos continúan este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la Plaza de la Cultura y la Memoria, con entrada libre y gratuita.

La localidad de Mar del Tuyú vive un fin de semana especial con la 32ª edición de la Fiesta de la Náutica y el Mar, una de las celebraciones tradicionales del Partido de La Costa que vuelve a reunir a vecinos y turistas alrededor de la música, la cultura y la identidad costera.

La fiesta comenzó el viernes 6 de noviembre con el tradicional desfile cívico-institucional y continuará durante el sábado 7 y domingo 8 en la Plaza de la Cultura y la Memoria, ubicada en calles 69 y 4, con entrada libre y gratuita.

Organizada por la Comisión de Festejos local, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, la celebración ofrece una programación que combina espectáculos artísticos, actividades infantiles, gastronomía y un paseo de emprendedores y artesanos. Municipalidad de la Costa+1

Música en vivo y espectáculos para todos los gustos

El escenario principal será uno de los grandes atractivos durante el fin de semana, con presentaciones de artistas y agrupaciones locales y regionales que recorrerán distintos géneros musicales, desde el folclore y el rock hasta la cumbia y el pop.

Entre los participantes anunciados se encuentran La Carly Band, La Martuyita, La Rumbera, Pleamar, La Novena Rock, Power Dance, Centro de Danza Jaha, Ritmo Taller, Arpías Song y YVN, entre otros.

Para este sábado, las actividades comenzarán desde las 16 horas, mientras que los espectáculos artísticos están previstos a partir de las 17. El domingo continuará la programación con nuevos shows, propuestas infantiles y actividades recreativas. Municipalidad de la Costa+1

Gastronomía, artesanos y actividades para los más chicos

Además de los espectáculos, el público podrá recorrer un paseo con aproximadamente 40 a 50 puestos de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas, una iniciativa que también brinda un espacio de participación a quienes desarrollan actividades comerciales y productivas en la región.

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de un sector especialmente dedicado a las infancias, con espectáculos circenses, propuestas teatrales y la participación del payaso Moncho.

El domingo también está prevista una exposición de autos clásicos, sumando otra alternativa para quienes se acerquen a disfrutar de la celebración. Infobonaerenses+1

Reconocimientos y elección de representantes de la fiesta

Otro de los momentos importantes de la celebración será la elección y coronación de las nuevas representantes de la Fiesta de la Náutica y el Mar.

La programación incluye además la entrega de los tradicionales premios Ancla de Mar, una distinción destinada a reconocer a personas e instituciones que han contribuido al crecimiento social, cultural y comunitario de Mar del Tuyú.

Estas actividades representan uno de los aspectos más significativos de la celebración, ya que permiten destacar el trabajo de quienes forman parte de la historia y el desarrollo de la localidad. Municipalidad de la Costa+1

Una fiesta que celebra la identidad de Mar del Tuyú

La Fiesta de la Náutica y el Mar constituye mucho más que un encuentro artístico. A lo largo de sus ediciones se ha convertido en un espacio de expresión de la identidad local, donde las instituciones, los artistas, los emprendedores y las familias comparten una celebración vinculada con la historia de la ciudad.

Este año, la realización de la 32ª edición adquiere un significado especial, ya que Mar del Tuyú celebró el pasado 24 de octubre su 81º aniversario.

Con actividades gratuitas y una programación destinada a distintas edades, la fiesta vuelve a posicionarse como una de las principales propuestas culturales de este primer fin de semana de noviembre en el Partido de La Costa.

Dónde y cuándo disfrutar de la Fiesta de la Náutica y el Mar

Lugar: Plaza de la Cultura y la Memoria, calles 69 y 4, Mar del Tuyú.

Fechas: sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Actividades: desde las 16 horas.

Entrada: libre y gratuita.

Organización: Comisión de Festejos de Mar del Tuyú, con acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Para consultar posibles cambios en el cronograma, se puede acceder a la cuenta oficial de Instagram @fiestadelanauticayelmar.

Compartir