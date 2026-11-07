Dolores se prepara para vivir la primera Fiesta del Asado Peñero

Dolores celebrará la primera Fiesta del Asado Peñero el domingo 15 de noviembre en el Parque Termal. Habrá música, ballets, asado, sorteos y entrada gratuita.

El evento se realizará el domingo 15 de noviembre desde las 11 en el Parque Termal Dolores. Habrá música en vivo, bandas locales, ballets, paseo comercial, venta de asado, sorteos y el Concurso al Mejor Asador de Dolores.

Dolores se prepara para celebrar la primera edición de la Fiesta del Asado Peñero, una propuesta pensada para reunir a vecinos y visitantes en una jornada donde la música, la danza, la gastronomía y el encuentro serán protagonistas.

La cita será el domingo 15 de noviembre, a partir de las 11:00, en el Parque Termal Dolores, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa surge con el objetivo de poner en valor todo lo que representa una peña para la comunidad: un espacio de reunión entre amigos y familias, donde las tradiciones, la música popular, las charlas y el asado ocupan un lugar central.

Música, danza y gastronomía en una jornada para toda la familia

Durante toda la jornada, quienes se acerquen podrán disfrutar de música en vivo, la participación de bandas locales, presentaciones de ballets, un paseo comercial, venta de asado y sorteos.

Uno de los principales atractivos será el Concurso al Mejor Asador de Dolores, una propuesta que buscará reconocer a los amantes de la parrilla en una celebración con fuerte identidad local.

Cronograma artístico de la Fiesta del Asado Peñero

La programación artística y cultural contará con la participación de:

Ballet Oficial

Escuela de Cámaras y Carlos Orono

Ballet Taller de Juventud

La Nico Folck

Ballet Bombo Legüero

Atahualpa Cañete

Ballet Oficial

Majuma

Fuyen

Entrega de premios y reconocimientos

Las Voces del Este

Una nueva propuesta para fortalecer la identidad local

La primera Fiesta del Asado Peñero busca consolidarse como una nueva propuesta cultural y turística para Dolores, combinando tradiciones, espectáculos y gastronomía en un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad.

Desde la organización destacaron que será una jornada pensada para compartir en familia y seguir fortaleciendo las expresiones culturales que forman parte de la identidad local.

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