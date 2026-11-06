10 de noviembre de 2026

«El cáncer va a ser mucho más frecuente» | Los desafíos oncológicos en las jornadas regionales de San Clemente

4 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el Dr. Rubén Kowalyszyn, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), detalló los objetivos de la jornada regional bonaerense desarrollada en San Clemente del Tuyú.

Kowalyszyn explicó que el propósito del encuentro es federalizar la actualización científica, generar redes de trabajo (networking) entre los oncólogos locales y debatir los avances terapéuticos y la realidad de los pacientes en la región. Asimismo, advirtió que debido al envejecimiento poblacional se estima que la incidencia del cáncer se duplicará hacia 2050, por lo que remarcó la importancia vital de la concientización, la prevención y la consulta temprana —especialmente en patologías como el cáncer de próstata y de mama— para reducir las brechas de desigualdad en el acceso a la salud.

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