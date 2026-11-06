10 de noviembre de 2026

37° aniversario del Instituto 89 | Raúl Castro detalló las actividades y la exposición multimarca en Mar de Ajó

4 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Raúl Castro, docente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 89 de Mar de Ajó, brindó los detalles de los festejos por el 37° aniversario de la institución.

Castro explicó que la celebración se llevará a cabo durante toda una jornada e incluirá un acto protocolar, plantación de árboles, la reinauguración de obras de remodelación y pintura, feria artesanal, patio gastronómico a cargo de la tecnicatura en gastronomía, desfile de la tecnicatura en indumentaria, muestras de trabajos de las distintas carreras, espectáculos musicales y números de danza. La entrada es libre y gratuita, solicitando únicamente un alimento no perecedero destinado a un comedor del barrio Villa Clelia. Asimismo, recordó que a partir del 1 de diciembre se abrirán las inscripciones para el ciclo lectivo 2027.

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