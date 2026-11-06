La Libertad Avanza impulsa cambios en las tasas municipales bonaerenses. Qué propone el proyecto y cómo podría afectar a los vecinos de La Costa.

Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca obligar a los municipios a justificar cada tasa que cobran y demostrar que existe un servicio concreto a cambio. La iniciativa contempla controles y sanciones para funcionarios. El debate llega en un contexto de cuestionamientos por los aumentos de las tasas municipales en el Partido de La Costa.

La Libertad Avanza abrió un nuevo frente de discusión con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el eje está puesto en las tasas municipales que pagan vecinos, comerciantes y empresas, y en la obligación de los gobiernos locales de demostrar qué servicios prestan a cambio de esos recursos.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Pablo Morillo, representante de la Segunda Sección Electoral, y propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para establecer nuevas condiciones al momento de crear, modificar y cobrar tasas.

El objetivo es que los 135 municipios bonaerenses deban justificar los montos que cobran y demostrar que existe una contraprestación efectiva.

La propuesta también abre un debate que interesa directamente al Partido de La Costa, donde las tasas municipales y sus actualizaciones han generado discusiones entre el oficialismo y la oposición.

¿Qué quiere cambiar La Libertad Avanza?

El proyecto parte de una idea central: los municipios no deberían cobrar tasas sin identificar el servicio que las justifica.

Por ejemplo, cuando un vecino paga por alumbrado, barrido, limpieza o mantenimiento de calles, la comuna debe contar con fundamentos que respalden ese cobro.

La propuesta contempla varias modificaciones:

Justificación de las tasas: cada cobro deberá estar vinculado a una prestación municipal concreta, efectiva e individualizada.

cada cobro deberá estar vinculado a una prestación municipal concreta, efectiva e individualizada. Relación con los costos: los importes deberán guardar una proporción razonable con el costo del servicio.

los importes deberán guardar una proporción razonable con el costo del servicio. Información pública: los municipios tendrán que publicar en sus sitios web las tasas vigentes, los servicios correspondientes y los criterios utilizados para calcularlas.

los municipios tendrán que publicar en sus sitios web las tasas vigentes, los servicios correspondientes y los criterios utilizados para calcularlas. Controles y sanciones: el Tribunal de Cuentas bonaerense podría intervenir ante incumplimientos y sancionar a funcionarios responsables de autorizar cobros irregulares.

el Tribunal de Cuentas bonaerense podría intervenir ante incumplimientos y sancionar a funcionarios responsables de autorizar cobros irregulares. Documentación obligatoria: las ordenanzas que creen o modifiquen tasas deberán acompañarse de una memoria técnica que explique el servicio y sus costos.

Estas modificaciones forman parte de una propuesta legislativa y todavía no representan cambios automáticos en las boletas municipales.

El cuestionamiento a las tasas que no tienen contraprestación

Uno de los argumentos del espacio libertario es que existen municipios que cobran determinados conceptos sin prestar de manera efectiva el servicio correspondiente.

Morillo mencionó como ejemplos algunas tasas de alumbrado, barrido y limpieza aplicadas en barrios privados, así como recargos municipales sobre los combustibles.

Desde La Libertad Avanza consideran que estos cobros incrementan la presión económica sobre las familias y las actividades productivas.

El legislador también sostuvo que no busca desfinanciar a las municipalidades, sino establecer reglas más claras que permitan prevenir cobros cuestionables y futuros conflictos judiciales.

La discusión tiene, además, un antecedente jurídico: la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la necesidad de vincular las tasas con servicios municipales concretos.

¿Cómo impactaría en el Partido de La Costa?

Aunque la iniciativa es provincial, sus consecuencias podrían alcanzar a todos los municipios bonaerenses, incluido el Partido de La Costa.

De aprobarse, la comuna debería cumplir con los nuevos requisitos de transparencia y fundamentación para las tasas comprendidas en la reforma.

Esto podría generar una revisión de los mecanismos utilizados para calcular distintos conceptos que pagan los vecinos y comerciantes.

Entre las cuestiones que podrían cobrar mayor importancia aparecen el costo de la recolección de residuos, el alumbrado público, el mantenimiento urbano y otros servicios financiados mediante tasas locales.

Sin embargo, es necesario aclarar que el proyecto no dispone una reducción general e inmediata de las tasas municipales.

Tampoco significa que todos los cobros actuales sean ilegales. Su aplicación dependería del texto definitivo de la ley, si llega a sancionarse, y de las características de cada tasa.

El antecedente de la Ordenanza Fiscal e Impositiva en La Costa

El debate tiene especial interés en el distrito porque, a fines de diciembre de 2025, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al ejercicio 2026.

Aquella votación generó cuestionamientos de sectores de la oposición por los incrementos previstos para contribuyentes residentes y propietarios no residentes.

Según informó en su momento Faro Noticias, la ordenanza fue aprobada por mayoría oficialista, con el voto favorable de una concejal perteneciente a La Libertad Avanza y la abstención de una representante de la UCR.

El episodio demuestra que las posiciones sobre las tasas municipales también pueden generar diferencias dentro de los propios espacios políticos a nivel local.

Ahora, con el proyecto presentado en la Legislatura, vuelve a cobrar relevancia una pregunta para los contribuyentes costeros: ¿cómo se determina el valor de cada tasa y qué información ofrece el municipio sobre los servicios que financia?

El debate también alcanza a Villa Gesell

En los municipios vecinos, la discusión por los tributos locales también está presente.

En septiembre de 2026, la Municipalidad de Villa Gesell publicó una aclaración oficial sobre la evolución de sus tasas, en respuesta a cuestionamientos y versiones que circulaban en redes sociales.

Según informó el municipio, el valor del módulo utilizado para calcular determinados conceptos pasó de $116 en octubre de 2025 a $128,96 en septiembre de 2026, un incremento acumulado del 11,12%.

La administración municipal defendió el mecanismo de actualización y destacó que los recursos provenientes de las tasas contribuyen al sostenimiento de servicios como la recolección de residuos, el alumbrado y el abastecimiento de agua.

El caso refleja una de las principales diferencias en esta discusión: mientras los sectores que promueven la reducción de tributos cuestionan la presión fiscal, los gobiernos municipales advierten sobre la necesidad de garantizar recursos para mantener los servicios públicos.

¿Las tasas municipales son lo mismo que los impuestos?

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, existe una diferencia.

En términos generales, los impuestos permiten financiar actividades del Estado sin exigir una prestación individual específica a cambio.

Las tasas, en cambio, se vinculan con una actividad o servicio estatal relacionado con el contribuyente.

Sin embargo, eso no significa que cada vecino deba recibir exactamente un servicio por el mismo valor que paga. La aplicación de este principio depende de la legislación y de los criterios establecidos por la Justicia.

Precisamente, uno de los puntos centrales del proyecto libertario consiste en establecer exigencias más específicas para determinar cuándo una tasa municipal está suficientemente justificada.

¿Qué puede pasar ahora?

Para que estas modificaciones se conviertan en ley deberán avanzar por el procedimiento legislativo de la provincia de Buenos Aires.

Hasta tanto eso ocurra, los municipios continúan aplicando sus ordenanzas fiscales e impositivas vigentes, dentro del marco legal correspondiente.

Por lo tanto, los vecinos del Partido de La Costa no deben interpretar este anuncio como una eliminación o reducción automática de los importes que pagan actualmente.

La discusión recién está planteada en el ámbito legislativo.

Una discusión de fondo: cuánto se paga y qué servicios se reciben

Más allá de las diferencias políticas, el debate pone sobre la mesa una cuestión que interesa directamente a vecinos, comerciantes y contribuyentes.

Por un lado, aparece la necesidad de evitar cobros injustificados y garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

Por otro, los municipios necesitan financiamiento para sostener prestaciones esenciales, entre ellas la limpieza urbana, el mantenimiento de espacios públicos, el alumbrado y otros servicios.

Para el Partido de La Costa, el interrogante no pasa solamente por cuánto se cobra, sino también por cómo se calculan las tasas, qué servicios financian y qué información pueden consultar los contribuyentes.

La discusión que comienza en la Legislatura bonaerense podría tener consecuencias concretas para los municipios de toda la región si finalmente se convierte en ley.

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